Le Portugais José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, a mis en lumière l'ampleur des pressions qu'impose la compétition en Liga espagnole, affirmant que les grands clubs d'Espagne sont tenus de gagner en permanence, contrairement à ce qu'il observe en France et en Allemagne, à un moment où le Barça a entamé la saison en force tandis que le Real Madrid a subi une défaite surprise face à la Real Sociedad.

Mourinho a déclaré, dans des propos relayés par Fabrizio Romano, spécialiste des transferts en Europe : « Il n'est pas nécessaire que les champions gagnent chaque week-end en Ligue 1 ou en Bundesliga, car ils savent qu'ils seront champions et ont l'esprit tranquille », faisant référence à sa conviction selon laquelle l'écart de niveau dans certains championnats offre aux clubs de tête une plus grande marge pour trébucher sans que cela n'affecte leurs chances de décrocher le titre.

L'entraîneur portugais a ajouté : « Il y a ici, en Liga espagnole, une pression qui n'existe pas dans les autres championnats. Ici, c'est difficile », estimant que la nature de la compétition en Espagne fait que chaque match revêt une importance décuplée pour les clubs candidats au titre.

Les propos de Mourinho interviennent dans le contexte d'un début idéal pour le Barça, qui a signé 4 victoires consécutives en Liga espagnole et inscrit 17 buts, s'affichant très tôt sous un visage offensif redoutable et plaçant ses concurrents sous la pression de la course à ses résultats.

À l'inverse, le Real Madrid n'a pas su préserver son bon départ, après être tombé face à la Real Sociedad dans une surprise précoce, perdant ainsi 3 points importants dans la course à la première place et se retrouvant contraint de réagir rapidement lors des prochaines journées afin que l'écart avec le Barça ne se creuse pas.

Ce début de saison confère aux propos de Mourinho une importance particulière, car son discours sur la « pression différente » en Liga espagnole semble refléter la réalité d'une concurrence précoce, où le moindre faux pas du Real Madrid ou du Barça se transforme en crise, tandis que chaque victoire relève le niveau des attentes autour de la lutte pour le titre.