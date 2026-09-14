L'entraîneur portugais José Mourinho a affirmé que Yan Diomande ne manquait de rien pour devenir un titulaire régulier avec le Real Madrid, malgré la forte concurrence sur les postes offensifs.

Le site Tribuna a rapporté que Mourinho avait été interrogé, avant la rencontre entre le Real Madrid et Elche en Liga, sur ce dont Diomande avait besoin pour s'imposer comme titulaire, après avoir figuré pour la première fois dans le onze de départ de l'équipe face au Rayo Vallecano.

La réponse de l'entraîneur portugais a été tranchante : « Il ne lui manque rien. »

Mourinho est allé plus loin, soulignant que l'attaquant ivoirien n'aurait aucun problème à jouer régulièrement s'il évoluait dans une autre équipe.

Mourinho a déclaré : « S'il était dans n'importe quelle autre équipe au monde, il jouerait 90 minutes à chaque match. »

L'entraîneur du Real Madrid a expliqué que la situation de Diomande était largement liée à la multitude d'options offensives à sa disposition, et non à une quelconque insuffisance du joueur.

Il a ajouté : « Nous avons de nombreuses options : Diomande, Vinicius Junior, Arda Güler, Brahim Diaz, puis bientôt Rodrygo Goes. C'est pourquoi, lorsque nous parlons d'un titulaire indiscutable, cela devient difficile. »

Le Real Madrid occupe la deuxième place du championnat espagnol avec 12 points, à 3 points de son rival le Barça, leader, après cinq journées.

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