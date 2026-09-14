Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Traduit par

Mourinho répond à la question épineuse sur Diomandé

Elche vs Real Madrid
Elche
Real Madrid
LaLiga
J. Mourinho
Yan Diomandé
Espagne

La situation de Diomande est liée à la multiplicité des options offensives dont il dispose.

L'entraîneur portugais José Mourinho a affirmé que Yan Diomande ne manquait de rien pour devenir un titulaire régulier avec le Real Madrid, malgré la forte concurrence sur les postes offensifs.

Le site Tribuna a rapporté que Mourinho avait été interrogé, avant la rencontre entre le Real Madrid et Elche en Liga, sur ce dont Diomande avait besoin pour s'imposer comme titulaire, après avoir figuré pour la première fois dans le onze de départ de l'équipe face au Rayo Vallecano.

La réponse de l'entraîneur portugais a été tranchante : « Il ne lui manque rien. »

Mourinho est allé plus loin, soulignant que l'attaquant ivoirien n'aurait aucun problème à jouer régulièrement s'il évoluait dans une autre équipe.

Mourinho a déclaré : « S'il était dans n'importe quelle autre équipe au monde, il jouerait 90 minutes à chaque match. »

LaLiga
Elche crest
Elche
ELC
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA

L'entraîneur du Real Madrid a expliqué que la situation de Diomande était largement liée à la multitude d'options offensives à sa disposition, et non à une quelconque insuffisance du joueur.

Il a ajouté : « Nous avons de nombreuses options : Diomande, Vinicius Junior, Arda Güler, Brahim Diaz, puis bientôt Rodrygo Goes. C'est pourquoi, lorsque nous parlons d'un titulaire indiscutable, cela devient difficile. »

Le Real Madrid occupe la deuxième place du championnat espagnol avec 12 points, à 3 points de son rival le Barça, leader, après cinq journées.

Vous pouvez discuter plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de Kooora

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google