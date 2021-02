Mourinho relativise la défaite à Brighton

José Mourinho n'a pas cherché à accabler ses hommes suite à la défaite inattendue concédée contre Brighton.

Le manager de Tottenham, José Mourinho, a été optimiste dimanche malgré le fait que son équipe a connu sa deuxième défaite en Premier League en seulement 72 heures.

Après avoir perdu contre Liverpool 3-1 jeudi, les Spurs se sont de nouveau inclinés sur la côte sud alors que Brighton a remporté une victoire vitale 1-0 pour s'écarter de sept points de la zone de relégation.

Les Spurs occupent désormais la sixième place du classement de la Premier League, n'ayant gagné que deux fois lors de leurs neuf dernières sorties, se montrant méconnaissables par rapport au décembre dernier lorsqu'ils s'étaient positionnés comme de sérieux candidats au titre.

Mais Mourinho a pu voir les points positifs après le match, même s'il était frustré par le début de partie poussif de son équipe qui leur a coûté le but.

L'article continue ci-dessous

"Nous n'avons pas bien commencé. Ils auraient pu marquer immédiatement lorsqu'ils ont frappé le poteau", a-t-il expliqué à BBC Sport après le coup de sifflet final. "En première mi-temps, j'ai senti que l'équipe était probablement trop triste avec le but encaissé et la situation. Il y avait un manque d'énergie. Dans les 25, 30 dernières minutes, ils ont tout donné mais bien sûr avec quelques limites. Nous n'avons pas pu marquer, mais en même temps, on leur a donné la possibilité de contre-attaquer. Les gars ont fait preuve d'un grand état d'esprit en seconde période et ils ont montré qu'ils était combatif et ils ont essayé de lutter contre le mauvais sort".

"Ils ont essayé, donc je n'ai rien de négatif à dire à leur sujet. Je quitte le match avec un bon pressentiment pour mes troupes parce qu'elles ont essayé dur en seconde période. Nous avons tout essayé mais ils ont bien défendu, ils ont recruté un autre défenseur central et il ne nous a pas été possible de marquer."

L'adversaire de Mourinho, Potter, ne pouvait, lui, pas cacher sa joie de ce qu'il a décrit comme la meilleure performance de Brighton pendant un certain temps. "C'est notre meilleure performance cette saison et la dernière. Du début à la fin, nous avons fait ce que nous devions faire, créé des occasions, marqué un très bon but, bonne attitude sur le terrain, bonne qualité, contre un adversaire de haut niveau mais je pensais plus proche de un 2-0 qu'un 1-0. Je suis vraiment fier des joueurs », a déclaré le manager des Seagulls à BBC Radio Five Live.