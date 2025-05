Mourinho règle ses comptes avec Tottenham

Tottenham vs Bodoe/Glimt

José Mourinho s'en est pris à son ancien club de Tottenham et à son président, Daniel Levy, après leur victoire en finale de la Ligue Europa

Mourinho n'hésite jamais à partager son opinion et a été interrogé sur la victoire de Tottenham en Ligue Europa contre Manchester United. La finale a opposé deux anciens clubs de Mourinho et a vu les Spurs s'imposer 1-0, mettant fin à 17 ans d'attente pour un trophée.

L'entraîneur portugais n'a pas remporté de trophée pendant son passage à Tottenham et a été limogé par Daniel Levy quelques jours avant la finale de la Coupe de la Ligue contre Manchester City. Mourinho s'en est pris au président de Tottenham et a révélé ce qui, selon lui, devrait le plus plaire à Levy dans cette victoire en Ligue Europa.

Il a déclaré à Sky Sports : « L'impact est évident, Tottenham joue la Ligue des champions et, bien sûr, pour M. Levy, les millions que la Ligue des champions lui rapporte sont la meilleure nouvelle. Pour les supporters, pour les joueurs, pour Ange, c'est un titre. »

L'avenir de Postecoglou à Tottenham reste incertain malgré la victoire en Ligue Europa, bien que le patron des Spurs ait clairement indiqué qu'il souhaitait continuer dans le nord de Londres.