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RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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Mourinho refuse de modifier son plan avec Diomandé

Bétis Séville vs Real Madrid
Bétis Séville
Real Madrid
LaLiga
J. Mourinho
Yan Diomandé
Espagne

Le Real Madrid a bouclé le recrutement de six nouveaux joueurs pour son équipe première cet été, Yan Diomandé étant la recrue la plus marquante du club, en tant qu'auteur du transfert record de l'histoire des Merengues.

Pour autant, l'équipe de l'entraîneur José Mourinho a subi sa première défaite de la saison, hier vendredi, en s'inclinant face au Real Betis sur le score d'un but à zéro, à la suite d'un but tardif inscrit par Troy Parrott.

Selon le site Tribuna, ce résultat a accentué la pression et les critiques autour de Diomandé, mais le plan établi pour l'ailier ivoirien n'a pas changé.

Le journaliste fiable Álvaro Esteban a précisé que Mourinho compte intégrer le joueur de 19 ans de manière progressive, plutôt que de l'exposer directement à la pression née du montant colossal de son transfert.

Diomandé a disputé 57 minutes lors des trois premiers matchs du Real Madrid en Liga, ce qui confirme l'approche prudente adoptée par Mourinho à son égard.

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Le joueur ivoirien a rejoint le Real Madrid en provenance de Leipzig pour 125 millions d'euros, avec la possibilité de voir le montant du transfert grimper jusqu'à 140 millions grâce aux bonus et incitations liés à l'opération.

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