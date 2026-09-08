José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a reconnu une faille dans son effectif lors de la victoire face à l'Inter Milan en Ligue des champions, tout en défendant Vinicius Junior, qui a été la cible de sifflets du public à la fin de la rencontre.

Le Real Madrid n'a pas livré une bonne prestation, mais il s'est imposé face à son hôte italien sur le score de 2-1 lors de la rencontre disputée mardi soir au stade Santiago Bernabéu, en ouverture du parcours des deux équipes dans la phase de ligue de la compétition continentale.

Avant la rencontre, Mourinho avait affirmé qu'il préférait décrocher la victoire même avec une prestation peu convaincante, plutôt que de perdre malgré un bon jeu, ce qu'il a de nouveau rappelé après le duel contre l'Inter, marqué par des événements captivants et de nombreuses occasions des deux côtés.

Le technicien portugais a déclaré dans des propos à la chaîne Movistar, relayés par le journal espagnol « Sport » : « Je préfère dire que c'était un match fou. On nous critique souvent quand le match est ennuyeux, et aujourd'hui il était fou. Il aurait pu se terminer sur un score de 7-6 sans aucun problème. »

Malgré la victoire, Mourinho a reconnu que son équipe avait rencontré quelques difficultés, en particulier au milieu de terrain, précisant : « Notre milieu de terrain était faible, ils ont procédé à des changements très tôt, et je n'avais pas beaucoup d'options au milieu. »

Il a ajouté : « Quand j'ai vu que les joueurs traversaient un moment difficile, j'ai effectué les changements, mais je pense qu'ils ont accompli un grand travail. Le match n'était pas ennuyeux, et nous avons été près d'inscrire le troisième but dans la dernière minute de la première mi-temps. »

L'entraîneur du Real Madrid a poursuivi : « Je suis d'accord pour dire que les buts sont venus sur des moments d'erreurs de l'adversaire, mais je veux accorder un peu de reconnaissance à mes joueurs, car nous nous entraînons au pressing sur l'adversaire. Le but de Valverde est le fruit d'un travail, donc tout ne doit pas se résumer à des critiques. »

À lire aussi :

« Nous n'avons pas appliqué les consignes de Mourinho » : Valverde critique les joueurs du Real Madrid

« Courtois a beaucoup arrêté, mais nous avons aussi gâché »

Thibaut Courtois s'est illustré de manière remarquable durant la rencontre, mais Mourinho a refusé de réduire la victoire au seul éclat du gardien belge.

Il a déclaré : « Ne pas être maître du match est une chose, et que l'adversaire soit le maître en est une autre, et il ne l'était pas non plus. Courtois a arrêté de nombreux ballons, mais combien de buts avons-nous gâchés en contre-attaque ? C'était un match magnifique. »

Un message de soutien à Vinicius

Pour conclure ses propos, Mourinho a défendu Vinicius, qui a été la cible de sifflets du public, affirmant que le joueur brésilien restait encore loin de son meilleur niveau, mais qu'il donnait tout ce qu'il avait sur le terrain.

Le technicien portugais a déclaré : « Il a beaucoup travaillé, énormément. Je le sais, tout le monde le sait, et lui aussi le sait. Il n'a pas encore atteint sa pleine forme, ce n'est pas encore le Vinicius que nous connaissons, mais il travaille beaucoup, et celui qui travaille et donne tout ce qu'il a mérite le respect. »

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités de manière plus approfondie sur les forums de « Kooora »

