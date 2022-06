Le principal prétendant à la signature de Goncalo Guedes est l'AS Roma, de José Mourinho.

Valence fait actuellement ce qu'il peut pour alléger sa charge financière et la voie à suivre pour y parvenir passe par la vente de ses joueurs vedettes.

On peut dire qu'aucun des joueurs de l'équipe ne brille autant que Goncalo Guedes, qui a mené l'équipe avec 13 buts.

Le principal prétendant à sa signature est l'AS Roma. Dirigés par le Portugais José Mourinho, les Giallorossi souhaitent ajouter Guedes à une ligne de front qui compte déjà Tammy Abraham.

Des négociations sont en cours entre Valence et la Roma, mais le club espagnol ayant besoin d'un apport de fonds de plus de 30 millions d'euros, elles ne seront pas faciles. Les comptes de l'année se terminent le 30 juin et cela pressera Valence de vendre afin de ne pas faire de nouvelles pertes, mais en tant qu'actif le plus précieux, Guedes ne sera pas bon marché.

Selon Mundo Deportivo, le super-agent portugais Jorge Mendes tente de trouver un accord entre les deux parties, qui proposent actuellement 20 millions d'euros. L'idée est d'inclure l'ancien joueur du FC Barcelone, Carles Perez, dans la transaction pour la rendre moins chère.

Bien que Gennaro Gattuso puisse apprécier d'avoir Perez dans son équipe, qui a coûté 13 millions d'euros à la Roma il y a deux saisons, cela ne fera pas grand-chose pour le département comptable de Valence. La date de présentation de leurs comptes est imminente et un mouvement dans un avenir proche semble probable.