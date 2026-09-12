Mourinho prépare une mauvaise surprise à Brahim Díaz

Le Real Madrid se prépare à disputer une nouvelle rencontre en Liga, lorsqu'il recevra le Rayo Vallecano, avec une volonté affichée de décrocher la victoire et de ne plus laisser filer de points, notamment alors que le club cherche à poursuivre sa course-poursuite face au leader, le Barça.

Le Real Madrid occupe actuellement la deuxième place, à trois points du leader, ce qui rend la période à venir extrêmement importante pour la Maison Blanche, qui disputera trois matches en seulement neuf jours. Ce cycle débute par la confrontation avec le Rayo Vallecano, avant un déplacement à Elche mardi, puis se conclura par un choc de haute intensité face à l'Atlético de Madrid dans le derby de la capitale.

José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, bénéficie d'un renfort important avant la rencontre face au Rayo Vallecano, avec le retour de plusieurs joueurs qui avaient manqué le dernier match contre l'Inter.

Aurélien Tchouaméni figure en tête des revenants, après être redevenu disponible pour Mourinho, sachant qu'il avait déjà pris part au match contre l'Inter. L'équipe récupère également les services de Marco Asensio, de retour à l'entraînement après s'être remis d'une blessure qui l'avait éloigné à un moment inopportun.

La liste du club voit aussi le retour de Thiago dans les calculs après sa guérison, ce qui offre à Mourinho des options supplémentaires au milieu de terrain durant une période chargée en matches.

La liste du Real Madrid avait subi un coup dur lors de la rencontre face à l'Inter, avec les absences d'Arda Güler, d'Eduardo Camavinga et de Bernardo Silva pour suspension, après avoir reçu des cartons rouges lors des compétitions de la Ligue des champions la saison dernière.

Hésitation au milieu de terrain

Il semble que la question la plus importante pour Mourinho concerne le joueur qui obtiendra sa place au milieu de terrain aux côtés de Bernardo Silva, avec un choix à faire entre Eduardo Camavinga et Federico Valverde.

Valverde a obtenu du temps de jeu de façon quasi complète depuis le début de la saison, puisqu'il a disputé l'intégralité des quatre matches du Real Madrid en Liga, ainsi qu'un match en Ligue des champions.

Le joueur uruguayen n'a manqué qu'un peu plus de 20 minutes cette saison, après être sorti à la 77e minute lors de la rencontre face à Malaga, puis avoir manqué les huit dernières minutes du match contre le Real Betis la semaine dernière.

En revanche, il semble que Mourinho soit conscient de l'importance de gérer le temps de jeu de ses joueurs en cette phase précoce de la saison, en particulier avec la pression des matches consécutifs sur une courte période.

La présence de Bernardo Silva dans le onze de départ est attendue, après qu'il a débuté les deux premiers matches du Real Madrid en Liga, avant d'entrer en jeu comme remplaçant face à Malaga et au Real Betis.

Le joueur portugais a disputé 205 minutes sur les 360 possibles en championnat, soit un taux de participation d'environ 57 %, ce qui pourrait pousser Mourinho à le gérer avec prudence durant cette période.

Il semble que l'entraîneur portugais préfère ne pas imposer davantage de charge physique à son compatriote à ce stade précoce de la saison, dans le but de préserver sa pleine disponibilité et de lui donner la capacité d'afficher son meilleur niveau lorsque les compétitions entreront dans leurs phases décisives.

Un retour attendu pour Arda Güler

On s'attend également à ce qu'Arda Güler réintègre le onze de départ face au Rayo Vallecano, après avoir manqué le match d'ouverture du Real Madrid en Ligue des champions.

Le joueur turc vit un début de saison solide, mais il est conscient dans le même temps que la concurrence pour les postes offensifs et de meneur de jeu au sein du Real Madrid n'accorde à aucun joueur une grande marge de repos.

Güler sait bien que des noms comme Kylian Mbappé, Vinícius Júnior et Jude Bellingham paraissent quasi assurés dans les calculs de Mourinho, et il est attendu que ce trio débute la rencontre, ce qui rend la tâche du joueur turc plus difficile pour s'imposer dans le onze de départ.

C'est pourquoi Güler devra saisir chaque occasion qui se présente à lui, et livrer des prestations solides confirmant sa légitimité à rester parmi les options de base de Mourinho, notamment dans un contexte de forte concurrence que connaît l'équipe à tous les postes de la ligne offensive.

Au niveau de la ligne défensive, on ne s'attend pas à ce que Mourinho procède à de grands changements, puisqu'il devrait s'appuyer sur les mêmes éléments qui ont joué face à l'Inter.

Thibaut Courtois gardera les buts du Real Madrid, tandis que la ligne défensive sera composée de Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen et Marc Cucurella.

Il semble que Cucurella commence à gagner davantage de stabilité dans les calculs de Mourinho, sa présence dans le onze étant devenue plus régulière, tandis que le reste des éléments de la ligne défensive continue de bénéficier de la confiance de l'entraîneur à ce stade de la saison.

Díaz sur le banc des remplaçants

Selon le quotidien espagnol «AS», le Marocain Brahim Díaz devrait figurer sur le banc des remplaçants face au Rayo Vallecano, aux côtés de Yan Diomandé, compte tenu des options disponibles pour Mourinho avant la rencontre.

Ainsi, le onze de départ du Real Madrid paraît largement voué à la stabilité, le choix le plus notable demeurant au milieu de terrain, et plus précisément entre Valverde et Camavinga, dans l'attente de la décision finale de l'entraîneur portugais.

La composition probable du Real Madrid contre le Rayo Vallecano

Gardien de but : Thibaut Courtois.

Défense : Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella.

Milieu : Bernardo Silva, Federico Valverde ou Eduardo Camavinga, Jude Bellingham.

Attaque : Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Arda Güler.