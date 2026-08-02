Mourinho prépare la surprise : une star du Real Madrid dans une véritable impasse

Trent Alexander-Arnold, la star du Real Madrid, fait face à un choc inattendu qui pourrait bouleverser ses calculs, après que l'entraîneur José Mourinho a commencé à préparer une surprise tactique susceptible de mettre l'arrière anglais dans un véritable embarras au cours de la nouvelle saison.

Le journal espagnol « As » a indiqué que Mourinho penche désormais clairement vers l'idée d'accorder à Denzel Dumfries, la nouvelle recrue en provenance de l'Inter Milan, la priorité au poste d'arrière droit titulaire, après le match amical face à la Fiorentina, où l'essai des deux arrières en tandem a donné des résultats mitigés.

Bien que Trent ait passé une saison entière avec l'équipe, les blessures à répétition dont il a souffert l'ont empêché de s'imposer comme un choix titulaire incontestable, ce qui a grand ouvert la porte à Dumfries pour rivaliser avec force à ce poste.

La plus grande surprise réside dans le fait que Mourinho, connu pour privilégier un solide aspect défensif, voit en Dumfries le joueur le plus adapté à sa philosophie tactique, d'autant que le Néerlandais dispose de qualités défensives supérieures à celles de son homologue anglais, ce qui confère à l'équipe un meilleur équilibre dans les matches difficiles.

En revanche, Trent sait que ses points forts résident dans son excellent contrôle de balle et sa capacité à se coordonner avec les milieux de terrain, mais sa contribution défensive limitée est devenue un fardeau pour l'équipe face aux ailiers dangereux, ce qui le place dans une position délicate face à Mourinho.

Les rapports indiquent que le technicien portugais pourrait recourir à Trent lors de matches spécifiques nécessitant la maîtrise du ballon et la construction des attaques, tandis que Dumfries serait le premier choix dans les grands rendez-vous exigeant une solidité défensive.

Cette décision, si elle était mise en œuvre, placerait Trent dans un véritable embarras, d'autant qu'il a rejoint le Real Madrid en quête d'une place de titulaire qu'il n'a pas encore obtenue, et il pourrait se retrouver de nouveau sur le banc lors des matches les plus importants.

Le tableau complet ne se dessinera que dans les prochaines semaines, lorsque les matches officiels débuteront et que les choix définitifs de Mourinho se préciseront, mais ce qui est clair jusqu'à présent, c'est que Trent Alexander-Arnold fait face au test le plus difficile de sa carrière avec la Maison Blanche, et que son avenir ne tient désormais qu'à un fil.