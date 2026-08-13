Mourinho parle franchement à Camavinga avec un message sévère

José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a tenu une réunion importante avec son joueur français Eduardo Camavinga, qui était pressenti pour un départ cet été, après son niveau terne la saison dernière.

Le réseau Defensa Central a rapporté les coulisses de la réunion entre Mourinho et Camavinga, en citant Carlos Carpio, responsable de la rubrique sportive du journal OKD.

Carpio a expliqué, sur la chaîne YouTube Doctor Jota : « Mourinho a tenu une réunion avec Camavinga et lui a dit qu'il occupait la dernière place dans la hiérarchie des joueurs du milieu de terrain. »

Il a poursuivi : « Mourinho a signifié à Camavinga que s'il décidait finalement de rester, il aurait l'occasion de jouer à condition de travailler dur et de donner tout ce qu'il a. »

Il a ajouté : « Si Camavinga accepte ce défi, comme il semble qu'Asensio l'ait accepté, il aura les mêmes chances que les autres joueurs. »

Ces déclarations révèlent que le joueur français n'entame pas la saison comme le candidat privilégié pour occuper une place de titulaire, mais elles montrent en même temps que Mourinho est satisfait de son travail, puisque Camavinga a débuté comme titulaire et a disputé les 90 minutes complètes face au Deportivo La Corogne.

Camavinga dispose de grandes qualités physiques, en plus d'une grande qualité et d'une belle intelligence dans le maniement du ballon, mais il souffre d'un important manque de confiance en ses capacités et en ses performances sur le terrain, ce qui l'a affecté négativement au cours des dernières saisons.