Mourinho observe de loin : Flick et le Barça à la poursuite d'un chiffre en or

Le Barça a poursuivi son début de saison exceptionnel en Liga, après avoir remporté ses six premiers matches et inscrit 28 buts, portant sa moyenne à 4,6 buts par match, un début qui menace le record établi par le Real Madrid dirigé par José Mourinho lors de la saison 2011-2012.

Le Real Madrid avait inscrit 121 buts en 38 matches cette saison-là, à raison de 3,18 buts par match, réalisant un record dans l'histoire de la Liga, tout en engrangeant 100 points. Cristiano Ronaldo avait alors brillé avec 46 buts, contre 22 pour Gonzalo Higuaín et 21 pour Karim Benzema.

Quant au Barça, il a marqué ses 28 buts lors de ses victoires face à Elche 5-0, l'Athletic Bilbao 2-0, le Rayo Vallecano 5-2, Valence 5-0, Levante 4-2 et le Racing 7-2, réalisant un sans-faute en ce début de parcours.

Sur le plan individuel, Raphinha est en tête des buteurs du Barça dans la compétition avec 9 buts, après avoir inscrit un triplé face au Racing, tandis que Lamine Yamal le suit avec 7 buts, après avoir fait trembler les filets lors de 4 matches consécutifs.

Le Barça se prépare à affronter Séville au stade Ramón Sánchez Pizjuán avant la trêve internationale, un test au cours duquel l'équipe se remémore les souvenirs de la saison dernière, lorsqu'elle s'était inclinée face à son adversaire sur le score de 4-1.

À ce rythme offensif, l'équipe de Hansi Flick poursuit sa chasse au record du Real Madrid de la saison de Mourinho, tandis que le Barça continue d'enchaîner les victoires et d'afficher des moyennes offensives exceptionnelles en ce début de saison.