Mourinho ne croit plus en De Gea

L'ancien coach de Man United pense que David De Gea n'est plus aussi performant pour rester numéro 1 chez les Red Devils.

José Mourinho pense que Dean Henderson est "prêt" à remplacer David De Gea en tant que gardien de but n°1 de Manchester United.

Henderson est revenu à Old Trafford l'été dernier après un prêt réussi de deux ans à Sheffield United, Ole Gunnar Solskjaer ayant promis de lui donner la possibilité de concourir pour la place de titulaire.

Le manager de United a tenu parole en donnant au jeune portier talentueux 26 apparitions dans toutes les compétitions la saison dernière, et Mourinho pense qu'il est maintenant prêt à prendre la place de De Gea de manière permanente.

L'article continue ci-dessous

L'ancien entraîneur des Red Devils, qui va s'installer à l'AS Rome après son limogeage par Tottenham, pense que Henderson a le potentiel pour devenir un gardien de classe mondiale.

"Henderson deviendra phénoménal"

Mourinho a déclaré au Times: "Je pense que ce sont de bons gardiens de but. Je ne pense pas qu'ils soient des gardiens de but phénoménaux ou, dans le cas de Dean Henderson, pas encore phénoménaux. Quand je dis pas encore, je dis qu'il le sera. Je l'ai rencontré à [Manchester] United quand il était gamin et je me souviens toujours qu'il m'a demandé de le prêter. Il disait que quand il reviendrait, il reviendrait pour être le numéro 1. Il me l'a dit quand il était le quatrième choix. C'est un gamin avec une incroyable confiance en lui et je pense qu'il est prêt."

Henderson n'a encaissé que 22 buts lors des matchs qu'il a joués pour United en 2020-21, tout en enregistrant également 12 clean sheets. Cependant, Solskjaer avait tendance à rester avec De Gea pour les matchs les plus importants, y compris la finale de la Ligue Europa. L'Espagnol n'a pas su se montrer décisif lors de cette sortie continentale qui a vu les Red Devils perdre aux tirs au but contre Villarreal, et il a terminé la campagne avec seulement 12 clean sheet à son actif en 36 matchs.