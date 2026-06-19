Mourinho met fin aux spéculations concernant Xabi Alonso

Alors que Chelsea cherchait à se renforcer pour la saison prochaine, Xabi Alonso a essuyé un refus inattendu de la part de José Mourinho. Le technicien portugais a fermé la porte à l’une des cibles du club londonien, réaffirmant sa confiance dans son effectif actuel.

Alvaro Carreras restera donc au Real Madrid la saison prochaine, ayant déjà tranché la question et ainsi coupé court aux rumeurs qui l’envoyaient ailleurs cet été.

Selon le quotidien espagnol AS, le technicien portugais compte bien intégrer le jeune latéral à son plan de jeu pour l’exercice à venir, où il formera une paire avec Marc Cucurella au poste d’arrière gauche pour la saison 2026-2027. en attendant d’évaluer la situation du Français Ferland Mendy, toujours en convalescence.

En revanche, Fran García, quatrième choix au poste, est toujours susceptible de partir. Plusieurs clubs se sont renseignés sur son cas ces derniers mois, dont Bournemouth, qui avait tenté de le recruter lors du mercato d’hiver sur demande de son entraîneur de l’époque, Andoni Iraola, désormais à la tête de Liverpool. Selon les dernières informations, le Real Betis serait actuellement la destination la plus probable pour le joueur.

Malgré les rumeurs, l’engagement de García envers le Real Madrid n’a jamais été remis en question depuis son retour de Rayo Vallecano il y a trois ans.

Arrivé à l’été 2025, Carreras a d’abord affiché des débuts prometteurs avant de connaître un passage à vide lors de la seconde partie de saison, en miroir des performances irrégulières de l’équipe. Il a néanmoins bénéficié de la confiance totale de l’entraîneur Xabi Alonso, ce qui n’était pas le cas sous Álvaro Arbeloa.

Il alterne actuellement repos et séances d’entraînement intensives afin d’aborder la préparation estivale dans les meilleures conditions et de convaincre Mourinho de lui accorder une nouvelle chance dans le groupe pro.

La concurrence s’annonce vive avec Cocorela, leurs profils complémentaires devant offrir à Mourinho une assurance sur le flanc gauche.

Bien que son départ ait été évoqué, le club a confirmé sa présence pour la saison à venir.

Selon le journal AS, le nom de Carreras figurait même sur la short-list de Chelsea pour renforcer le poste d’arrière gauche.

Selon plusieurs sources, Xabi Alonso, le technicien des Blues, figurait parmi les principaux partisans de cette opération, ayant déjà pu évaluer les capacités du joueur lors de son passage au Real Madrid.

L’entraîneur espagnol estime que Carreras s’adapterait sans peine au football anglais, ayant déjà porté les couleurs de Manchester United chez les moins de 23 ans avant d’être prêté à Preston North End en League One lors de la saison 2022-2023.