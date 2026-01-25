Mourinho, le nouvel échec cuisant

Les supporters mécontents ont interpellé l'entraîneur José Mourinho, ainsi que le défenseur vedette Nicolas Otamendi et le directeur technique Simão Sabrosa, exigeant des explications sur les piètres performances de l'équipe cette saison.

Cet incident, survenu quelques heures seulement avant le match de championnat du Benfica contre Estrela Amadora, a mis en lumière la frustration grandissante des supporters. L'équipe accuse actuellement un retard de 10 points sur le leader du championnat – et rival historique – Porto, et les récentes éliminations en Coupe de la Ligue portugaise et en Ligue des champions n'ont fait qu'accentuer le sentiment de crise. La police, dépêchée sur place, a autorisé les supporters à entrer après avoir reçu l'assurance que la manifestation resterait pacifique.

Le groupe d'environ 200 ultras est arrivé au centre d'entraînement du club, exigeant une rencontre avec les principaux dirigeants. Au départ, seuls quatre représentants étaient autorisés à entrer, mais ils ont insisté pour que le groupe entier soit admis. Les autorités, soucieuses d'éviter une situation plus explosive, ont finalement donné leur accord, et les supporters se sont rassemblés sur l'un des terrains d'entraînement où Mourinho, Otamendi et Sabrosa les ont rencontrés. Les détails précis de cette conversation d'une heure n'ont pas été divulgués, mais l'atmosphère était décrite comme tendue. Les supporters ont exprimé leur mécontentement croissant face à la trajectoire du club et ont finalement quitté le centre d'entraînement une heure après leur arrivée. Le message était clair : les résultats doivent s'améliorer rapidement pour apaiser la colère des supporters.

Cette manifestation publique de colère fait suite à un incident précédent : après une défaite en demi-finale de la Coupe de la Ligue contre Braga en début de mois, Mourinho avait ordonné à ses joueurs de dormir au centre d'entraînement pour « bien réfléchir » à leur performance, une sanction inhabituelle qui avait suscité un vif intérêt médiatique.