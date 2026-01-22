Mourinho, le coup bas ! Il dézingue Manchester United

Le manager de Benfica a exprimé sa « surprise » face à cette nomination, lui qui avait fait partie de son staff technique lors de son passage chez les Red Devils.

Carrick a été nommé entraîneur de United par intérim suite au limogeage de Ruben Amorim début janvier. L'ancien entraîneur du Sporting CP avait été remercié après 14 mois à la tête de l'équipe, suite à une rupture de ses relations avec la direction du club.

De retour dans le club où il a évolué comme joueur entre 2006 et 2018, Carrick a parfaitement entamé son mandat à la tête de United, son équipe s'imposant face à son rival historique, Manchester City, lors du derby samedi dernier.

Les buts de Bryan Mbeumo et Patrick Dorgu en seconde période ont permis à Manchester United de s'assurer la suprématie mancunienne et de décrocher trois points précieux dans la course à la qualification pour la prochaine Ligue des Champions.

Alors que Carrick, au comble de la joie après avoir orchestré la victoire de United face à City de Pep Guardiola, est la cible d'une pique de son ancien collègue Mourinho.

Après avoir pris sa retraite du football professionnel à l'été 2018, Carrick a fait ses premiers pas dans le management en rejoignant le staff de Mourinho pendant six mois, avant que celui-ci, surnommé le « Special One », ne soit limogé en décembre de la même année. L'ancien entraîneur de Chelsea et du Real Madrid avait pris les rênes de United en 2016, menant l'équipe à la victoire en Ligue Europa et en Carabao Cup dès sa première saison.

Malgré leurs liens passés, Mourinho a remis en question la décision de Manchester United d'engager Carrick, laissant entendre qu'un entraîneur plus expérimenté aurait été plus méritant.

Sans mentionner explicitement Manchester United ni Carrick, Mourinho a déclaré mercredi, après la défaite 2-0 de Benfica face à la Juventus en Ligue des Champions : « Pour moi, c'est surprenant de voir des entraîneurs sans expérience ni palmarès se voir confier les plus grandes équipes du monde ; c'est ça qui est vraiment surprenant.

« Quand l'AC Milan engage Max Allegri, quand la Juventus choisit Luciano Spalletti ou quand la Roma choisit Gian Piero Gasperini, ce ne sont jamais des surprises. »