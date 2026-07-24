Le Real Madrid a entamé sa préparation pour la saison 2026-2027 en disputant son premier match amical sous la conduite de son nouvel entraîneur José Mourinho, face à Alcorcón sur la pelouse du stade Alfredo Di Stéfano, à huis clos.

Sous une température de 33 degrés Celsius, le Real Madrid s'est imposé sur le score d'un but à zéro. Le résultat était encore vierge lorsque les joueurs de l'équipe première ont quitté le terrain à la 70e minute, la victoire ayant été acquise ensuite grâce à onze joueurs de l'académie du club, La Fábrica, et à un but inscrit sur penalty par le jeune Yáñez.

Mourinho n'a pas réservé de grandes surprises dans son onze de départ : il disposait de dix joueurs de l'équipe première et en a aligné neuf. Le seul absent était Fede Valverde, qui a suivi la rencontre depuis les tribunes, n'ayant disputé que deux séances d'entraînement depuis son arrivée mercredi ; à ses côtés se trouvaient Éder Militão et Rodrygo, venus soutenir l'équipe.

À l'inverse, Arda Güler a débuté la rencontre comme titulaire malgré son retour à l'entraînement seulement lundi, orchestrant le milieu de terrain aux côtés de Lunin dans les buts (et capitaine), avec devant lui Alexander-Arnold, Asensio, Huijsen et Carreras en défense, Cestero à la récupération, Camavinga et Güler au milieu, Mastantuono en ailier droit, Gonzalo en attaque et le grand pari Gabri Veiga en ailier gauche.

Mourinho n'est apparu sur la pelouse que 10 minutes avant le coup d'envoi pour suivre calmement la fin de l'échauffement, se contentant de toucher la pelouse et le ballon avant de regagner les vestiaires.

Les objectifs des caméras se sont davantage concentrés sur le Portugais que sur le match lui-même, pour observer ses réactions et ses émotions lors de sa première apparition à Valdebebas après une absence de 13 ans, vêtu de la tenue d'entraînement rose et les cheveux grisonnants au fil des ans. Le Portugais est apparu calme et parfaitement maître de lui-même : il n'a quitté le banc de touche qu'à une seule reprise durant les 20 premières minutes pour donner quelques consignes à voix basse, avant de retrouver son siège.

Sur le terrain, le Real Madrid a débuté la rencontre sur un rythme soutenu : après 51 secondes seulement, Mastantuono a obtenu un penalty à la suite d'une percée sur l'aile droite. Güler s'est empressé de s'emparer du ballon et de le frapper, contrariant l'envie de son coéquipier Gonzalo, mais il n'a pas réussi à le transformer en but, le gardien ayant repoussé sa tentative avec succès. Tel fut le début de la première minute et demie du second mandat de Mourinho.

Le rythme de la rencontre a ensuite baissé progressivement : les 15 minutes suivantes n'ont pas offert d'occasions dangereuses. Mastantuono s'est distingué comme le meilleur joueur, aux côtés du caractère affiché par Cestero et de l'envie de s'illustrer de Gonzalo. La première période s'est achevée sans but et sans totale conviction, dans une approche tactique fondée sur l'organisation et le pressing haut.

Avec le début du black-out médiatique après la 20e minute, la presse a été évacuée du stade et la diffusion en direct sur la chaîne officielle du club a été coupée. Malgré cela, on a pu voir Güler tenter de compenser le penalty manqué en livrant une belle prestation dans le mouvement, la construction du jeu et l'exécution des balles arrêtées, tandis que Mastantuono continuait de mener les attaques dangereuses de l'équipe.

À la 70e minute, alors que le score restait vierge, Mourinho a procédé à un changement total en sortant tous les joueurs de l'équipe première pour faire entrer ceux de l'académie. Le dénouement est intervenu sur un second penalty, transformé avec succès par Yáñez au fond des filets, sous les protestations du staff technique d'Alcorcón contre la décision de l'arbitre. La rencontre s'est achevée sur une victoire du Real Madrid un but à zéro.