Mourinho lâche un avertissement au Real Madrid

Les Madrilènes comptent deux points d'avance sur le FC Barcelone, neuvième, mais compte tenu du nombre d'équipes à égalité, une victoire sera probablement nécessaire la semaine prochaine pour éviter les barrages.

Le dernier match de la phase de groupes du Real Madrid l'opposera à une équipe bien connue : le Benfica de José Mourinho. Les Portugais ont connu un parcours difficile en Ligue des Champions et doivent absolument gagner pour espérer se qualifier pour les barrages.

C'est précisément leur objectif, comme l'a clairement indiqué Mourinho lors de sa conférence de presse (via MD).

« Même si c'est pratiquement impossible, la culture qui règne au sein de ce groupe est la suivante : quels que soient les objectifs, quand Benfica joue, il faut donner le meilleur de soi-même, assumer la responsabilité d'être Benfica et se surpasser. Alors, que ce soit techniquement possible ou non, cela ne change pas grand-chose. Nous savons que c'est le Real Madrid, évidemment. Nous savons qu'actuellement, nous sommes un Benfica avec des limites, mais nous donnerons tout. »

Le parcours de Benfica en Ligue des Champions a peut-être été décevant jusqu'à présent, mais le club sera déterminé à redresser la barre la semaine prochaine. Le Real Madrid devra être au sommet de sa forme, car une défaite pourrait signifier une sortie du top 8 et donc un barrage pour la deuxième saison consécutive. S'ils veulent maximiser leurs chances de remporter un seizième titre dans la compétition, ils devront absolument éviter ce scénario.