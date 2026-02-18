Mourinho : "Je ne veux pas dire que Vinicius est un menteur mais..."

Le technicien portugais a expliqué avoir entendu deux versions différentes des faits et ne pas pouvoir prendre parti.

Après avoir célébré son but, Vinicius et Prestianni se sont disputés, et le Brésilien a alors affirmé à l'arbitre François Letexier avoir été traité de singe par Prestianni. L'ailier de Benfica a depuis nié les faits, tandis que Kylian Mbappé a apporté son soutien à son coéquipier.

S'adressant aux médias après le match, Mourinho a défendu son joueur, expliquant qu'il ne pouvait soutenir aucun des deux.

« Regretter quoi ? J’ai parlé avec les deux. Vinicius dit une chose, Prestianni une autre. Je ne veux pas prendre parti… et je ne prétends pas soutenir Prestianni à 100 % ; mais je ne peux pas non plus affirmer que ce que Vinicius m’a dit est la vérité. Je ne peux pas, je ne sais pas ; je peux seulement dire que jusqu’au but, c’était un match formidable », a-t-il déclaré au Diario AS.

« Benfica a très bien commencé, et le Real Madrid était très fort, mais ils ont renversé la situation vers la 30e ou 35e minute. Vinicius marque alors un but dont lui seul ou Mbappé sont capables. Après ça, il aurait dû être porté en triomphe par ses coéquipiers et non pas provoquer la colère de 60 000 personnes dans ce stade. C’est tout ce que je dis. »

Mourinho s'est ensuite interrogé sur les raisons pour lesquelles Vinicius, selon lui, exagérait ses célébrations et agaçait le public.

« Je l'ai déjà dit lors de l'interview éclair, et j'ai essayé d'être plus mesuré qu'Arbeloa et Mbappé. Je ne dis pas que Vinicius est un menteur et que le mien est un prodige. Ils ont simplement emprunté des chemins différents. Cela arrive dans tellement de stades, et c'est toujours la même chose… Il y a un problème. Vinicius a marqué un but fantastique. Pourquoi n'a-t-il pas célébré comme Eusébio, Pelé ou Di Stefano ? Pourquoi ? Le match était plié après cette action. »

L'ancien entraîneur du Real Madrid a souligné que ce n'était pas la première fois que Vinicius agissait ainsi avec les supporters adverses, détournant ainsi l'attention des accusations de racisme de ses célébrations.