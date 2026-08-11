José Mourinho est revenu sur une partie de sa première expérience au Real Madrid, dévoilant la manière dont il a géré un vestiaire exceptionnel réunissant Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Marcelo et Xabi Alonso.

Un film documentaire consacré au technicien portugais a remis sur le devant de la scène les détails de son premier passage au Real Madrid (entre 2010 et 2013), lorsqu'il a pris les commandes d'une équipe comptant un nombre considérable de stars.

Mais le technicien portugais était conscient dès le départ que ces joueurs n'avaient pas besoin de quelqu'un pour leur apprendre à jouer au football, mais plutôt d'un entraîneur capable d'organiser leurs qualités et de les exploiter au sein d'un même système, ce qu'il a clairement défini au cours de son intervention dans le documentaire.

Mourinho a déclaré, dans des propos rapportés par le journal espagnol « Marca » : « Au Real Madrid, j'avais très peu de choses à apprendre à chacun d'eux. Je ne pouvais pas apprendre à Ramos comment frapper le ballon de la tête, et je ne pouvais pas apprendre à Cristiano comment marquer un but. »

Et d'ajouter : « Ma mission se situait ailleurs, dans les détails, dans la tactique, et surtout à faire en sorte que tout le monde comprenne le football de la même façon. »

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Mourinho, l'entraîneur des détails

Les idées de Mourinho ne s'arrêtaient pas aux limites des plans qu'il élaborait avant les matches ; il tenait à ce que les entraînements reflètent précisément ce qu'il demanderait à ses joueurs sur le terrain.

Marcelo, qui fut l'un des éléments les plus marquants du Real Madrid durant cette période, revient sur les détails du travail sous la conduite du technicien portugais, affirmant que les séances d'entraînement étaient toujours directement liées à ce qui allait se produire durant les matches.

Marcelo a déclaré : « Il nous expliquait tout, tous les détails. Et à la fin, quand on arrivait au match après les entraînements que nous avions effectués, tout se déroulait exactement comme il l'avait dit. »

Le témoignage de l'ancien latéral brésilien révèle l'une des principales caractéristiques de Mourinho en tant qu'entraîneur : s'appuyer sur les détails minutieux dans la préparation, en plus de chercher à rendre ses joueurs prêts à l'avance aux différents scénarios qu'ils pourraient rencontrer durant les matches.

Khedira dévoile la rigueur du technicien portugais

De son côté, Sami Khedira a évoqué le degré de rigueur de Mourinho dans l'application de ses idées, expliquant que le joueur, sous la conduite du technicien portugais, était tenu d'exécuter les consignes avec la plus grande précision.

Khedira a déclaré : « Tu es comme son cerveau sur le terrain, et tu dois le suivre à 100 %. Si tu ne le fais pas... il te tue. »

Ce témoignage résume une partie de la personnalité de Mourinho en tant qu'entraîneur : il ne se contentait pas de disposer d'un groupe de stars capables de décider des matches individuellement, mais il voulait qu'elles respectent scrupuleusement le système qu'il mettait en place, de sorte que la qualité individuelle se transforme en force collective.

« S'ils pensent comme moi, la vie sera plus facile »

Mourinho lui-même a résumé sa philosophie dans la gestion des stars par une phrase qui en dit long sur sa méthode d'entraîneur.

Le technicien portugais a déclaré : « S'ils pensent de la manière dont je pense, la vie sera plus facile pour eux. »

L'objectif principal de Mourinho au Real Madrid était de trouver l'équilibre entre la liberté dont ont besoin les joueurs aux capacités exceptionnelles et la discipline tactique qu'il impose à l'équipe dans son ensemble.

La présence de Cristiano Ronaldo, de Ramos, de Marcelo, de Xabi Alonso et d'autres ne signifiait pas que l'entraîneur allait intervenir dans les moindres détails de leurs qualités techniques, mais son rôle consistait à placer ces talents au sein d'un système offrant à l'équipe la meilleure chance d'atteindre ses objectifs.

La mission se répète, mais avec une nouvelle génération

Les propos de Mourinho prennent une importance supplémentaire avec son retour au Real Madrid pour entamer un second mandat, alors qu'une nouvelle génération de stars se trouve dans le vestiaire.

Malgré la différence des circonstances et des noms par rapport à sa première expérience, le défi essentiel semble largement similaire : disposer d'un groupe de grands joueurs est une chose, en faire une seule équipe fonctionnant de la même manière en est une tout autre.

Avec de nouvelles stars et des ambitions plus grandes, Mourinho devra une fois de plus prouver sa capacité à gérer un vestiaire réunissant des noms capables de faire la différence à eux seuls, et à les placer au sein d'un même système où la discipline tactique et le travail collectif constituent le fondement de la conquête des titres.