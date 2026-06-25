Mourinho : « J’espère que les joueurs du Real perdront la Coupe du monde. »

L’entraîneur portugais José Mourinho a fait part de son souhait de récupérer au plus vite les joueurs du Real Madrid pour qu’ils prennent part à la préparation de la nouvelle saison, quitte à ce qu’ils soient éliminés de la Coupe du monde.

Ses propos, recueillis par le journal Sport lors d’un entretien avec l’ancien footballeur Adebayo Akinfenwa dans le podcast « Beast Mode On », traduisent une priorité claire : disposer au plus vite de son effectif pour peaufiner la préparation estivale.

Sur le ton de la plaisanterie, il a déclaré : « J’espère que les joueurs du Real Madrid perdront la Coupe du monde pour pouvoir partir en vacances, afin qu’ils soient de retour à temps pour la préparation de la nouvelle saison. »

Cette boutade illustre l’état d’esprit d’un technicien déjà tourné vers le travail à Valdebebas et la préparation de l’exercice à venir, avec pour objectif de ramener le Real Madrid sur le toit du football mondial.

Au cours de l’entretien, le technicien a également évoqué son évolution personnelle, soulignant que l’entraîneur qui revient aujourd’hui au Real Madrid est très différent de celui qui avait pris les rênes de l’équipe pour la première fois.

« Quand j’étais plus jeune, j’étais beaucoup plus impulsif, a-t-il déclaré. Je ne réfléchissais pas à ce que j’allais dire ni aux conséquences de mes propos. Avec l’expérience, on apprend à maîtriser ses émotions différemment, sans pour autant perdre sa nature. Je ne peux pas renoncer à mon identité. »

José Mourinho a également confié son souhait d’entraîner un jour une sélection nationale.

«Mon élément naturel, c’est le club : je vis pour les entraînements quotidiens, les matchs tous les trois jours, la proximité avec les joueurs, les discussions, les encouragements… et même, de temps en temps, pour leur mettre un coup de pied au cul !»

Il conclut toutefois : « Quand je vois l’intensité émotionnelle qui entoure la Coupe du monde ou l’Euro, je me dis que ce serait une expérience à vivre. »