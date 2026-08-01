Le Portugais José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, s'est exprimé sur la performance de son équipe lors du match nul amical 2-2 face au club italien de la Fiorentina.

Le quotidien AS a rapporté les propos de Mourinho au micro de la chaîne du Real Madrid, où il a déclaré : « J'ai vu trois visages de l'équipe : une équipe fraîche, une autre fatiguée, et une troisième très fatiguée. »

Il a poursuivi : « L'équipe fraîche a joué de façon remarquable, et le score de 2-1 à la fin de la première période était bien inférieur à ce que méritait notre prestation, car nous avons livré une première mi-temps de grande qualité et nous aurions pu mener de trois ou quatre buts sans difficulté. »

Il a ajouté : « Ensuite, le match est devenu plus physique, l'adversaire a exercé une forte pression sur nous, et c'est là qu'est apparu le deuxième visage de l'équipe. Et lorsqu'on est contraint de défendre à l'intérieur de la surface de réparation avec de jeunes joueurs comme Joan et Mario, ils ont livré un grand match, mais physiquement ils ne sont pas encore au niveau qui leur permettrait d'affronter un attaquant puissant comme Moise Kean. »

Mourinho a souligné : « Quant au troisième visage, c'est celui qui m'a beaucoup plu : une équipe très fatiguée mais qui a su rester solide et reprendre le contrôle du jeu. »

Il a fait remarquer : « Dumfries et Endrick n'ont disputé que trois séances d'entraînement, et pourtant chacun d'eux a joué plus de 70 minutes. C'est un effort remarquable qui a une grande valeur à mes yeux, et je les ai remerciés pour ce qu'ils nous ont apporté. Franchement, tout m'a plu. »

Interrogé sur les conclusions qu'il tirait du match, Mourinho a répondu : « Voici le Real Madrid avec les moyens et les joueurs dont nous disposons actuellement. J'ai dit aux joueurs avant le match que le Real Madrid reste le Real Madrid, même en matches amicaux. »

Il a insisté : « Aujourd'hui, j'ai été contraint de faire jouer les hommes, si l'on peut dire, qui étaient disponibles. Nous ne nous sommes entraînés qu'hier seulement, et nous avons consacré la séance à certains aspects tactiques. »

Il a ajouté : « Nous avons fait jouer le pauvre Carlos Espí, qui a encore l'air de sortir d'un rêve ; il ne s'est entraîné avec nous qu'une heure seulement hier, et il nous a aidés aujourd'hui pour découvrir ce que signifie jouer pour le Real Madrid. »

Il a déclaré : « Je suis très satisfait du travail que fournissent les joueurs depuis le premier jour. Ce qui m'inquiète, c'est l'absence des autres joueurs ; j'aurais aimé disposer de trois semaines de travail avec eux aussi, mais ce n'est pas possible. »

Il a ajouté : « Lundi, Vinicius, Brahim Diaz et Bernardo Silva arriveront. De plus, Dumfries, Carlos et Endrick auront un plus grand nombre de séances d'entraînement... Et nous poursuivrons le travail jusqu'à ce que le reste des joueurs soit au complet. »

Il a conclu : « Jusqu'à présent, je n'ai rien ressenti de particulier, car les vrais matches n'ont pas encore commencé. »