Mourinho invite Ronaldo à changer de championnat

José Mourinho, le nouveau coach de la Roma, ne veut pas se frotter à Cristiano Ronaldo la saison prochaine en Serie A.

Après un long séjour en Angleterre, José Mourinho va retrouver la Serie A italienne à partir de la saison prochaine. Le Special One a été intronisé en tant que coach de l’AS Roma, en lieu et place de Paulo Fonseca. Il est impatient de relever ce nouveau défi, mais il a aussi une crainte ; celle de subir la loi de Cristiano Ronaldo lors des confrontations contre la Juventus.

Mourinho connait parfaitement bien Ronaldo puisqu’il l’a eu comme joueur au Real Madrid (entre 2010 et 2013). Et il reconnait volontiers que le quintuple Ballon d’Or demeure un joueur redoutable, capable de faire mal à n’importe quel adversaire.

« Ronaldo est une légende »

« Il devrait quitter l’Italie maintenant et me laisser en paix !, a ironisé Mourinho dans une interview à talkSPORT. Tout le monde dit, et je dis la même chose, il n’a plus 25 ans. Il a 36 ans et il ne marque pas 50 buts, mais combien en a-t-il marqué ? Son bilan est incroyable, les chiffres parlent d’eux-mêmes. »

L’ancien manager de Tottenham croit deviner ce qui fait encore courir son compatriote : « Je pense qu’il veut non seulement jouer dans cet Euro mais aussi la Coupe du monde. C’est une légende, l’un des grands noms qui restent à jamais dans l’histoire du football, le gars se motive avec des chiffres et de nouvelles choses. Il veut gagner le ballon d’or X fois, le soulier d’or X fois, il veut obtenir le record du joueur iranien pour les buts pour une équipe internationale. »

Pour rappel, la saison dernière, Ronaldo a terminé meilleur réalisateur de la Serie A avec un total de 29 réalisations réussies. Il reste sur 15 années de suite, avec au moins 20 buts marqués à chaque fois, toutes compétitions confondues.