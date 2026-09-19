Mourinho : inquiet du Barça ? Le Real Madrid ne se compare à personne

José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a refusé de se laisser préoccuper par la série de victoires de son rival, le Barça, en ce début de saison, soulignant que le championnat d'Espagne est comme un « long marathon », selon ses propres termes.

Le Barça a affiché une supériorité écrasante sur ses concurrents en Liga. Après six journées, l'équipe affiche un parcours parfait en tête du classement, avec 28 buts marqués, soit un écart d'au moins 11 buts sur n'importe quelle autre formation.

De son côté, le Real Madrid n'offre pas des prestations convaincantes à ses supporters, malgré ses 15 points qui lui valent la deuxième place, alors qu'il se prépare à l'un des tests les plus importants de la saison face à son voisin, l'Atlético de Madrid, demain dimanche, dans le choc de la septième journée.

Interrogé, lors d'une conférence de presse tenue ce samedi avant le derby, sur le fait de savoir si le niveau du Barça représentait une source d'inquiétude pour lui, Mourinho a assuré qu'il ne voyait pas l'utilité d'entrer dans des comparaisons avec son rival.

L'entraîneur portugais a déclaré, dans des propos rapportés par le journal « AS » : « Historiquement et culturellement, le Real Madrid ne peut se comparer à personne, et c'est pour cette raison que je ne me comparerai à aucune équipe. Je parle de nous, et je le fais sans problème, tout comme je parle de nos problèmes et de ce qu'il faut améliorer. »

Il a ajouté : « Même s'il devient de plus en plus difficile d'entendre quelque chose de positif sur le Real Madrid, nous poursuivons notre travail avec humilité, sans aucun problème à être conscients de nos difficultés, mais nous sommes également conscients des très bonnes choses que nous avons dans cette équipe. »

Mourinho cite les rencontres face à Elche et au Betis

L'entraîneur portugais a évoqué le caractère du Real Madrid et sa capacité à gérer les moments difficiles, en s'appuyant sur ce qui s'est produit lors de plusieurs matchs de l'équipe cette saison.

Il a déclaré : « Lors des trois matchs où nous sommes arrivés dans les dernières minutes en ayant besoin de marquer pour gagner ou égaliser, nous les avons terminés avec force physique et mentale, avec un esprit combatif et de la détermination. »

Il a expliqué : « On peut clairement dire que ce n'est pas normal. Il n'est pas normal de mener 2-0 face à Elche puis de se faire égaliser à la 80e minute, mais il n'est pas normal non plus d'égaliser à la 80e minute, puis que l'équipe change en quelques minutes, crée une occasion, puis une autre, puis une autre encore, marque et gagne. »

Il a poursuivi : « De même, il n'est pas normal d'être mené face au Betis, d'avoir ce cœur, puis de marquer le but extraordinaire d'Asensio et de manquer le penalty, et malgré cela d'avoir encore la force d'en faire davantage. »

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« La force du groupe me donne confiance »

Mourinho a affirmé que ce qu'il voit au Real Madrid ne concerne pas seulement la qualité technique des joueurs, mais aussi la force qui apparaît lorsque l'équipe travaille comme un groupe.

Il a déclaré : « Cette équipe, en plus de la qualité qu'elle possède, dispose d'une force très significative. C'est la force du groupe, et cela me donne confiance. »

L'entraîneur du Real Madrid a conclu ses propos à ce sujet en soulignant que l'évaluation de la compétition ne peut se faire à travers une course courte, en disant : « C'est un marathon, pas une autoroute », en référence à sa conviction dans la capacité de l'équipe merengue à renverser la situation d'ici la fin de la saison.

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