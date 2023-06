Mourinho inculpé, énorme scandale !

La sanction de Mourinho sera décidée prochainement par l'Instance de contrôle, d'éthique et de discipline de l'UEFA.

L'entraîneur de la Roma, José Mourinho, a été inculpé par l'UEFA pour "langage abusif" à l'encontre de l'arbitre Anthony Taylor lors de la finale de l'Europa League mercredi.

Mourinho, 60 ans, a été enregistré en train de confronter l'arbitre dans le parking de la Puskas Arena après que son équipe ait perdu la finale face à Séville lors d'une séance de tirs au but. L'entraîneur portugais a qualifié Taylor de "f*cking disgrace" et a été accusé d'"Insulting/abusive language against a match official" (langage insultant/abusif contre un officiel de match), selon l'UEFA

Les insultes à l'encontre de Taylor ne se sont pas arrêtées à Mourinho. L'officiel, ainsi que sa famille, a ensuite été harcelé par des supporters à l'aéroport alors qu'il quittait Budapest. Un supporter a été arrêté pour avoir attaqué le joueur de 44 ans.