Mourinho félicite Arteta après la victoire des Spurs

Tottenham est revenu au sommet de la Premier League après avoir battu son rival, mais Mourinho a déclaré que c'était tout sauf une victoire facile.

L'entraîneur de , José Mourinho, a déclaré qu' avait rendu la tâche difficile pour son équipe lors de la victoire 2-0 dans le derby du nord de Londres dimanche, et a félicité son homologue des Gunners, Mikel Arteta après le match. Les Spurs ont pris les devants à peine 13 minutes après le début de l'affrontement en lorsque Son Heung-min a fracassé le but adverse avec un missile de l'extérieur de la surface.

Harry Kane a doublé l'avance de son équipe lorsqu'il a parfaitement dédoublé sur une passe de Son et a crucifié Bernd Leno, dans un angle fermé, dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. La victoire voit Tottenham revenir en haut du classement et Mourinho dit que ce n'était pas une tâche facile pour son équipe. "C'était un grand match dans tous les sens du terme, pas seulement parce que c'était Tottenham-Arsenal", a déclaré Mourinho à Sky Sports.

"Je veux donner des mots, féliciter Mikel Arteta parce qu'il nous a offert un match très difficile. Tactiquement, ils étaient très bons, très organisés. Ils nous ont causé des problèmes, des problèmes que nous avons pu résoudre. Ils ont un bon courage tactique et un esprit incroyable. C'est une bonne équipe et c'est un bon entraîneur. Nous lisions le match et apportions les changements nécessaires pour le gagner parce que 2-0, c'était entre nos mains contre un adversaire formidable et difficile, mais mes garçons ont bien fait aujourd'hui", a ajouté le Portugais.

Plus d'équipes

"Arsenal fera les gros titres"

L'article continue ci-dessous

"Je suis très content du résultat et de la performance, mais bien sûr, je veux que l'équipe de la seconde mi-temps joue différemment. En réalité, vous ne faites pas toujours ce que vous voulez parce que votre adversaire vous oblige à direction différente. Vous gagnez 2-0, pourquoi exposeriez-vous votre bloc défensif si vous n'êtes pas obligé ? C'était un match très difficile. Je peux imaginer que demain les gros titres parleront de leur mauvaise position au classement, mais je crois qu'avec ces joueurs et Mikel, ce sera à nouveau Arsenal contre Tottenham", a conclu José Mourinho.

Tottenham a pris sept points lors de ses trois derniers matches de championnat, battant et faisant match nul avec avant le derby ayant eu lieu dimanche. "Nous avons grandi. J'imagine que beaucoup de gens peuvent imaginer trois matches d'affilée - contre Manchester City, Chelsea et Arsenal - serait un moment pour nous pour perdre des points et revenir à la 'normalité' mais nous ne sommes pas revenus. à la «normalité». Nous sommes là », a ajouté Mourinho.

"Je crois qu'une semaine de plus en haut du classement à moins que ne gagne par beaucoup contre les Wolves", a conclu le Portugais. Alors que Son et Kane ont marqué les buts cruciaux, Mourinho a également félicité ses attaquants vedettes pour le travail qu'ils accomplissent sur le plan défensif : "Harry Kane dégage des balles dans la surface, Sonny pendant les 60 premières minutes en tant qu'ailier puis deuxième attaquant - il ne s'agit pas seulement de marquer des buts et d'être des joueurs de classe mondiale. Il s'agit d'être des gars formidables et de faire de votre mieux pour l'équipe."