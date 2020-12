Tottenham-Arsenal (2-0) - Les Spurs maîtrisent Arsenal et reprennent la tête

Une machine. Voilà comment il serait possible de définir le Tottenham de Mourinho, vainqueur d'Arsenal dans le derby grâce à Kane et Son (2-0).

Un duo qui marche littéralement sur l'eau, une solidité défensive à toute épreuve et voilà qui s'affirme toujours plus comme un candidat sérieux au titre de champion d' .

Des Spurs qui auront dès les premières minutes laissé le ballon à des Gunners en manque cruel de confiance depuis plusieurs semaines. Tout en attendant la première opportunité de partir en contre.

Et la première est la bonne après moins d'un quart d'heure de jeu. Trouvé aux abords du rond central, Harry Kane se retourne et envoie Heung-min Son défier la défense adverse. Pas attaqué aux 20 mètres, l'attaquant coréen, en pleine confiance, ne se fait pas prier pour envoyer une superbe frappe enroulée pour battre une première fois Bernd Leno (1-0, 13e).

Premier coup dur pour , qui continue de jouer dans le camp des Spurs, mais sans parvenir à se montrer dangereux, la faute notamment à un Pierre-Emerick Aubameyang bien trop transparent.

Les hommes de Mikel Arteta qui sont punis un deuxième fois, au terme d'une très longue séquence de possession longue de plusieurs minutes dans le camp de Tottenham. Mais à la perte, l'explosivité des Spurs leur permet de partir jouer un quatre contre deux, conclu par Harry Kane sur un service de Son (2-0, 45e). Le 31e but inscrit par l'un des deux compères sur une assist du deuxième, soit cinq réalisation de moins que le duo Lampard-Drogba, détenteur du record absolu en la matière.

La deuxième période est clairement à l'avantage d'Arsenal, prové de Thomas Partey, sorti sur blessure à la mi-temps, et qui maîtrise face à une équipe qui se contente de gérer son avantage et ne tentera qu'une seule frappe en 45 minutes.

Lloris est vigilant devant Lacazette, Aubameyang envoie sa tentative au-dessus, ou encore l'ancien lyonnais bute une nouvelle fois sur le capitaine de l'équipe de à la suite d'un bon centre de Bellerin. Mais la défense des finalistes de la 2019 n'est jamais vraiment prise à défaut et enchaîne un quatrième clean-sheet consécutif, après West Bromwich Albion, et .

Les galères continuent en revanche pour Arteta et Arsenal, quinzièmes et qui n'ont plus goûté à une victoire depuis le 1er novembre sur la pelouse d'Old Trafford. Une éternité.