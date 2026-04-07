Mourinho fait polémique avec de nouvelles déclarations

Le ton adopté par « The Special One », José Mourinho, après le match nul décevant de Benfica face à « Casa Pia » (1-1) n'était pas simplement l'expression d'une frustration passagère, mais plutôt une déclaration explicite annonçant la fin des ambitions des « Aigles » dans la course au titre du championnat portugais, mettant le doigt sur la blessure de « l'identité et de la personnalité » au sein du vestiaire.

Une identité perdue

Malgré une domination absolue de Benfica avec 78 % de possession, l'équipe de Lisbonne est tombée dans le piège du match nul pour la neuvième fois cette saison.

Face à un adversaire qui lutte pour éviter la relégation (16e au classement), Benfica s'est montré incapable de transformer sa domination en victoire nette, ne parvenant à cadrer que 3 tirs sur 18 tentatives.

Dans des déclarations faites à la chaîne « Sport TV » et reprises par le journal portugais « A Bola », Mourinho a déclaré d'un ton sec : « Nous n'avons pas seulement perdu deux points, nous avons gâché nos dernières chances de lutter pour le titre. Pire encore, nous n'avons même plus l'initiative dans la course à la deuxième place ; notre destin ne dépend plus de nous. »

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La « froideur » des stars

Mourinho n’a pas hésité à adresser une critique cinglante et directe à ses joueurs, soulignant un manque d’engagement mental chez certains.

L'entraîneur portugais a qualifié certains de ses joueurs de « déconnectés de la réalité », comme si le football n'était pas l'essence même de leur vie.

Mourinho a affirmé avoir tenté, à la mi-temps, de rappeler à l'équipe qu'un faux pas dans ce match signifierait « la fin logique de la compétition », mais la réaction sur le terrain a révélé « un manque d'énergie et de soif de victoire ».

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Dans ses déclarations les plus virulentes, Mourinho a distingué deux catégories de joueurs : « Il y a ceux qui vivent pour la victoire, quelle que soit leur fortune, et ceux qui prennent les choses à la légère. Ce ne sont pas de mauvaises personnes, mais ils manquent cruellement de la forte personnalité requise pour monter sur les podiums. »

Des chiffres trompeurs

Bien que Benfica reste invaincu à six journées de la fin (19 victoires et 9 nuls), son nombre de points le place en troisième position, à deux points derrière le Sporting (qui a un match en retard) et à 7 points derrière le leader, Porto.

Ce revers sur le plan national vient s'ajouter à une série d'échecs cette saison, qui a commencé par l'élimination de la Ligue des champions face au Real Madrid, puis par les éliminations de la Coupe du Portugal contre Porto et de la Coupe de la Ligue contre Braga. Avec les chances de titre qui s'amenuisent, les « Aigles », sous la houlette de Mourinho, risquent de terminer la saison sur un bilan désastreux, qui ne reflète ni l'ampleur des dépenses ni le calibre des joueurs présents dans l'effectif.

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