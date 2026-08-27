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Real Madrid v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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Mourinho et Pérez ont-ils été affectés par les sifflets de Bernabéu ?

Real Madrid vs Real Sociedad
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J. Mourinho
Espagne

Malgré la large victoire du Real Madrid face à son hôte, la Real Sociedad, sur le score de 4-1 en Liga, les supporters du Santiago Bernabéu ont fait entendre des sifflets au cours de la rencontre.

Cela s'explique par le fait que la première période, qui s'était achevée sur un match nul 1-1, n'a pas atteint le niveau brillant escompté, et que l'équipe merengue a suscité quelques doutes quant à sa prestation.

Le réseau "Defensa Central" a rapporté que ces sifflets n'inquiètent pas l'entraîneur José Mourinho, ni Florentino Pérez, le président du club merengue.

Mourinho et Pérez connaissent bien la manière dont se comportent les supporters du Real Madrid, et ils sont convaincus que ces sifflets se transformeront en applaudissements avec le temps. Ils estiment même que cela se produira dans un peu plus d'un mois.

Mourinho a également évoqué ces sifflets lors de la conférence de presse, déclarant : "Nous connaissons le Bernabéu, les joueurs le connaissent, et moi aussi je le connais. Pour ceux qui viennent d'arriver, il s'agit d'une première expérience. Et Dieu merci que les choses se passent ainsi, car c'est le fruit de l'histoire."

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Il a ajouté que ces sifflets peuvent se comprendre comme faisant partie du niveau d'exigence imposé au Real Madrid.

Il a insisté : "Les exigences découlent de l'histoire. Le Real Madrid possède toujours de grands joueurs et de grandes équipes, mais les supporters en veulent davantage. Et au bout du compte, il y a une différence entre être un supporter et être un joueur ou un entraîneur."

Dans les couloirs du club merengue, la conviction est claire : les choses vont continuer à évoluer, et la prestation de l'équipe commencera à fonctionner de la meilleure façon possible. 

Des sources fiables de Valdebebas assurent que José Mourinho est très satisfait de la manière dont se déroulent les entraînements, c'est-à-dire que le travail accompli est déjà très bon.

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