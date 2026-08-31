Mourinho en crise : le Real perd trois armes face à l'Inter

Le Real Madrid recevra l'Inter Milan mardi prochain, à l'occasion de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Le réseau Defensa Central a rapporté que José Mourinho, l'entraîneur des Merengue, abordera le match contre l'Inter Milan avec des problèmes au milieu de terrain, en raison de l'absence de 3 joueurs.

Ni Arda Güler, ni Bernardo Silva, ni Eduardo Camavinga ne seront disponibles, pour cause de suspension, après que ces trois joueurs ont été expulsés lors de leur dernier match européen dans la précédente édition de la Ligue des champions.

Mourinho devra composer un tout nouveau milieu de terrain face à l'Inter Milan au Santiago Bernabéu, après que 3 de ses 4 milieux titulaires ont été expulsés la saison dernière lors de leur dernier match en Ligue des champions.

Camavinga et Arda Güler ont reçu un carton rouge face au Bayern Munich lors du quart de finale retour de la compétition, tandis que Bernardo Silva a été expulsé face au Real Madrid lors du huitième de finale retour.

Actuellement, le scénario le plus probable pour ce match est que le Real Madrid tente de récupérer les services d'Aurélien Tchouaméni, le joueur français devant former le duo du milieu de terrain avec Fede Valverde.

À cette fin, l'idée est que Tchouaméni obtienne quelques minutes face au Real Betis en Liga, mais cela n'est pas encore confirmé.

Jusqu'à présent, Tchouaméni n'a participé à aucun match cette saison en raison d'une blessure, étant revenu de vacances en souffrant de quelques douleurs qui l'ont empêché d'atteindre le même niveau physique que ses coéquipiers.

Par ailleurs, Thiago Pitarch est également blessé, ce qui signifie que Mourinho sera contraint de bâtir un milieu de terrain compétitif avec les options limitées dont il dispose, et ce lors de l'un des matchs les plus sensibles et difficiles de la phase de ligue.

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