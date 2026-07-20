Mourinho élabore un plan spécial pour faire éclater le talent de la star du Real Madrid

Le technicien portugais José Mourinho a conçu un plan de jeu sur mesure pour le jeune Turc Arda Güler, dont il suit la progression depuis plusieurs années.

Le milieu de terrain turc a retrouvé les terrains d’entraînement de la Ciudad Deportiva de Valdebebas dès lundi, après avoir bénéficié d’un congé suite à l’élimination de la Turquie au premier tour de la Coupe du monde 2026.

Le milieu de terrain a retrouvé le centre d’entraînement de Valdebebas lundi, après un court repos consécutif à l’élimination de la Turquie au premier tour de la compétition.

Selon le quotidien espagnol AS, le technicien portugais suit de longue date le jeune talent turc et avait même tenté de l’attirer en prêt lorsqu’il dirigeait le Fenerbache.

Le technicien portugais, convaincu du potentiel du jeune homme de 21 ans, entend travailler étroitement avec lui pour lui permettre d’exprimer pleinement ses qualités sur la pelouse du Santiago Bernabéu.

Néanmoins, s’imposer comme titulaire ne sera pas aisé pour Güler, notamment depuis l’arrivée de Bernardo Silva au Real Madrid ; les deux joueurs devraient ainsi se livrer une concurrence directe aux postes de meneur de jeu et d’ailier droit dans le schéma tactique préféré de Mourinho (4-2-3-1).

La saison passée, Güler a brillé comme meneur de jeu, délivrant 14 passes décisives toutes compétitions confondues, dont huit à Kylian Mbappé, preuve d’une complicité évidente.

Selon le quotidien madrilène, le technicien portugais voit en lui l’un des projets phares de son effectif et entend l’aider à transformer son talent en une influence majeure au sein du groupe.

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