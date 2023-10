Mourinho dézingue Papu Gomez après son contrôle positif

Le technicien portugais a pris sa revanche sur Papu Gomez après que ce dernier s’est moqué de lui.

La semaine dernière, l'attaquant argentin Papu Gomez avait ouvertement taquiné l'entraîneur portugais José Mourinho, mais le sort en a décidé autrement. Quelques jours après avoir affiché son arrogance envers Mourinho, Gomez s'est retrouvé sous le feu des projecteurs pour une raison tout à fait différent. Une suspension de deux ans pour dopage. Le "Special One" n'a pas tardé à réagir, montrant une fois de plus son habileté à manier les mots pour renvoyer la politesse.

Le clash initial

Tout a commencé lorsque Papu Gomez a déclaré, avec un brin de provocation, « Mourinho ? Je n'ai qu'un seul souvenir de lui, et c'est d'avoir gagné la Ligue Europa avec Séville contre lui. » Une affirmation qui a mis a rapidement fait le tour des médias. Gomez faisait référence à la victoire de Séville contre le Manchester United de Mourinho en finale de la Ligue Europa.

Cette déclaration arrogante n'a pas été sans conséquences pour le champion du monde argentin. À la grande surprise de nombreux fans, il a été suspendu pour une période de deux ans en raison d'un contrôle positif au dopage. Une tache qui ne passe pas inaperçue dans le monde du sport, et encore moins auprès de José Mourinho.

La riposte de Mourinho

Piqué par les remarques désobligeantes de Papu Gomez, José Mourinho a rapidement répondu de sa manière habituelle, avec un humour piquant : « Papu Gomez, je ne me souviens pas l’avoir vu jouer la finale de la Ligue Europa (l’Argentin était resté sur le banc). Je pense en revanche qu’il a joué contre la Juventus en demi-finale avec un contrôle positif, mais ce n'est pas mon problème. J’ai un peu de toux mais je m’abstiens de prendre du sirop ou des médicaments, j’ai peur de ne pas passer les contrôles antidopages. »

Cette réponse de Mourinho est à la fois sarcastique et ironique, mettant en évidence le contrôle positif de Gomez pendant un match crucial de demi-finale contre la Juventus. Le fait que Mourinho ait choisi de jouer sur l'ironie pour répondre à Gomez ne fait que souligner son sens de l'humour bien particulier, souvent utilisé pour déstabiliser ses adversaires sur et en dehors du terrain.

Le châtiment de Gomez

La suspension de Papu Gomez pour dopage est une affaire sérieuse, et elle jettera probablement une ombre sur sa carrière et sa réputation. Le dopage est un problème récurrent dans le sport, et les contrôles antidopage sont mis en place pour préserver l'intégrité et l'équité de la compétition. Les conséquences d'un contrôle positif peuvent être sévères, allant de suspensions à des amendes importantes, et elles laissent souvent des stigmates indélébiles sur la carrière des sportifs.

L'avenir de Papu Gomez est maintenant incertain, et il devra faire face aux conséquences de ses actes.