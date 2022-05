Mourinho dévoile son onze idéal de joueurs

Aussi difficile que cela puisse être, le Portugais a décidé de nommer son meilleur onze personnel de joueurs ayant travaillé sous ses ordres.

Mourinho, qui a dirigé Benfica, Leiria, Porto, Chelsea, l'Inter, le Real Madrid, Manchester United, Tottenham et la Roma au cours de sa carrière, a dû prendre des décisions difficiles et laisser de côté des noms illustres comme Iker Casillas, Marcelo, Karim Benzema, Zlatan Ibrahimovic, Samuel Eto'o, Wesley Sneijder et Romelu Lukaku.

L'équipe, qu'il a listée pour le Daily Mirror, est constituée d'un 4-3-3, et se présente comme suit : Petr Cech ; Javier Zanetti, John Terry, Ricardo Carvalho, Ashley Cole ; Claude Makelele, Frank Lampard, Mesut Özil ; Eden Hazard, Didier Drogba, Cristiano Ronaldo.

Huit de ces joueurs ont travaillé sous la direction de Mourinho à Chelsea, la plupart d'entre eux lors de son premier mandat, à l'exception de Hazard, qu'il a entraîné lors de son deuxième passage à Stamford Bridge.