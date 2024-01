Mourinho de retour en Premier League ? Une bombe est sur le point d'exploser

L'ancien attaquant de Premier League Darren Bent a conseillé à José Mourinho de rejoindre Newcastle United

Mourinho a connu son dernier licenciement très médiatisé lorsque l'AS Rome a décidé de renvoyer le manager portugais et de le remplacer par une légende des Giallorossi, Daniele de Rossi. L'ancien entraîneur du Real Madrid a connu un début de vie correct en Italie avec la Lupa, mais une première moitié de saison médiocre suivie d'une défaite contre la Lazio en quart de finale de la Coppa Italia ont fait perdre son poste au Portugais. Bent, ancien attaquant de Tottenham Hotspur et d'Aston Villa, a déclaré que Newcastle serait le poste idéal pour permettre à Mourinho de rebondir.

Darren Bent s'exprimait dans l'émission Lord Ping : Red or Black, lorsqu'il a déclaré : "Je pense que José Mourinho est encore capable, mais il est meilleur en tant que manager d'une compétition de coupe, plutôt qu'en tant que manager d'un championnat - la dernière fois qu'il a gagné un championnat, c'était avec Chelsea en 2015.

"Une équipe comme Newcastle pourrait être parfaite. Eddie Howe a fait un travail fantastique mais les Geordies réclament le succès, surtout après la saison dernière où ils ont terminé dans les quatre premiers et joué la Ligue des champions cette saison, et après avoir atteint la finale de la coupe la saison dernière. Ils vont vouloir un trophée et Mourinho est un manager qui peut arriver et le faire rapidement.

"Il a remporté la Ligue Europa la saison dernière avec la Roma et a atteint une autre finale. Dans les compétitions de coupe, il y a peu de meilleurs managers que lui, il sait comment obtenir des résultats en peu de temps. Il n'est pas la solution pour un club de football qui cherche un manager à long terme, mais il donne aux clubs qui cherchent un succès immédiat la meilleure chance d'y parvenir.

"Le management international pourrait mieux convenir au style de Mourinho. Mourinho pourrait être prêt pour le management international, même pour l'Angleterre".