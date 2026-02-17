Mourinho de retour au Real ? Son verdict définitif

L'avenir d'Álvaro Arbeloa étant incertain au-delà de l'été, des rumeurs ont circulé quant à un possible retour de Mourinho.

Arbeloa a pris les rênes de l'équipe sans disposer d'une pléiade de candidats évidents pour remplacer Xabi Alonso. Le nom de Jürgen Klopp revient régulièrement, mais l'ancien entraîneur de Liverpool a également décliné l'offre. Le président Florentino Pérez a par ailleurs témoigné une grande estime à l'égard de Mourinho.

« Oui, c'est possible », a répondu Mourinho lorsqu'on lui a demandé s'il pouvait refuser une offre du Real Madrid, avant d'expliquer qu'il n'avait pas parlé à Pérez depuis le début de la saison.

« La dernière fois, c'était lors de ma signature à Benfica. Il m'a dit être ravi que je rejoigne un grand club. Il n'était pas présent au match précédent ; j'espère qu'il sera là demain et que je pourrai discuter avec lui. Nous sommes de très bons amis », a-t-il confié à Diario AS.

L'entraîneur portugais a continué de faire l'éloge de tous ceux qui évoluent au Bernabéu, pour la deuxième fois en un mois. Même s'il parvenait à se libérer de son contrat actuel pour rejoindre le Real Madrid, Mourinho a minimisé cette possibilité.

« J'ai tout donné au Real Madrid. J'ai fait des choses bien et d'autres moins bien, mais je me suis investi à fond. Quand un professionnel se donne à fond, un lien indéfectible se crée. Après ces douze années passées avec les supporters madrilènes, mon sentiment est le même : ils me respectent et me portent une grande estime. C'est fantastique pour moi. »

« Je ne veux pas alimenter des rumeurs. Il me reste un an de contrat avec Benfica ; c'est particulier car c'est la période électorale et nous voulions protéger le nouveau président. Il y a une clause de résiliation facile. Je n'ai rien contre le Real Madrid. J'adorerais éliminer le Real Madrid, mais je souhaite vraiment qu'Arbeloa remporte la Liga et reste au Real Madrid pendant de nombreuses années, car il a beaucoup de talent. C'est un vrai Madridista avec une forte personnalité. »

Le passage de Mourinho au Real Madrid, malgré l'affection que certains lui portent, reste très controversé, en raison de son comportement sur le banc de touche et en salle de presse.

« Je ne changerais rien car je ne peux plus rien changer. Je suis heureux d'avoir tout donné. Ce n'est pas grave si on fait des erreurs, car on a tout donné. C'est ce que je dis à mes joueurs. Si vous échouez, ce n'est pas grave, vous avez tout essayé. Je suis content de moi. »

Mourinho : « Partir était la meilleure chose pour moi et pour le Real Madrid. »

De même, il ne regrettait pas son départ du Real Madrid. Mourinho est parti après quatre ans, fort d'une Coupe du Roi et d'un titre de champion d'Espagne, mais ces titres majeurs ont tout de même freiné la progression du FC Barcelone de Pep Guardiola.

« Je dois être l'un des rares entraîneurs du Real Madrid à être parti sans avoir été limogé. Quand on part de son plein gré, on n'a rien à envier. Je suis parti la conscience tranquille. Je n'oublierai jamais ce que le président m'a dit à mon départ : "Maintenant, le plus facile est passé, le plus dur est derrière nous." Ma famille est ce qu'il y a de plus important pour moi, et c'est ce qui m'a le plus marqué. »

« C'était aussi la meilleure chose qui soit arrivée au Real Madrid. Après des années difficiles, intenses et tumultueuses, tout ce que le Real Madrid a accompli depuis m'a apporté une immense joie. Je n'ai pas l'impression d'y avoir contribué ; le mérite revient à ceux qui étaient là. L'Estádio da Luz est un stade de bonheur pour le Real Madrid. Ils ont perdu, mais ils n'ont pas été éliminés ; ils ont remporté la Ligue des Champions ici. »

Le Real Madrid espère prendre sa revanche sur Benfica mardi soir à l'Estádio da Luz, avec cette fois-ci le match retour à Madrid à son actif. Kylian Mbappé devrait faire son retour, mais Raúl Asencio est suspendu. Dani Carvajal et Trent Alexander-Arnold, qui n'avaient pas joué lors de la rencontre aller, ont réalisé de belles performances.