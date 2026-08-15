Le Real Madrid poursuit sa quête de la solution idéale pour renforcer son entrejeu après l'échec du dossier de l'Espagnol Rodri, désormais proche de rejoindre le rival barcelonais, un revers qui a contraint le club madrilène à revoir ses plans durant le marché des transferts.

José Mourinho faisait de la star de Manchester City l'une de ses priorités, le considérant comme l'élément susceptible d'apporter au milieu de terrain du Real Madrid l'équilibre qui manque à l'équipe depuis le départ de l'Allemand Toni Kroos. Mais la préférence de Rodri pour un transfert au Barça a poussé le technicien portugais à envisager d'autres options au sein de son effectif.

Bien que le Real Madrid dispose d'un groupe de milieux de terrain de qualité, à l'image d'Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Jude Bellingham et Bernardo Silva, Mourinho cherche toujours la formule idéale, d'autant qu'il s'est appuyé sur un 4-2-3-1 durant la préparation.

Mourinho songe à changer de poste Alexander-Arnold

Selon les informations de la radio espagnole « Cadena SER », relayées par le journal « Sport », Mourinho étudie une option surprenante : utiliser l'Anglais Trent Alexander-Arnold au poste de milieu de terrain plutôt que de le cantonner à son rôle habituel sur le flanc droit.

Alexander-Arnold a rejoint le Real Madrid en provenance de Liverpool à l'été 2025 dans le cadre d'un transfert libre, l'objectif principal de son recrutement étant d'occuper le poste d'arrière droit. Toutefois, ses qualités techniques, sa maîtrise de la passe et sa capacité à construire le jeu en font depuis un moment un candidat pour évoluer à un poste plus avancé et dans l'axe.

Il semble que Mourinho ait déjà commencé à tester cette option durant la préparation, en positionnant le joueur dans des rôles plus centraux afin de tirer profit de sa capacité à construire les attaques et à participer à l'élaboration du jeu depuis la profondeur.

Dumfries ouvre la porte à l'expérience

Cette option pourrait gagner en importance au sein du Real Madrid après l'échec du dossier Rodri, mais aussi avec l'arrivée du Néerlandais Denzel Dumfries pour occuper le poste d'ailier ou d'arrière sur le côté droit, ce qui offre à Mourinho une plus grande latitude pour repositionner Alexander-Arnold loin de son poste d'origine.

On s'attendait à ce que le Real Madrid revienne sur le marché des transferts en quête d'un remplaçant à Rodri, mais Mourinho pourrait surprendre tout le monde en s'appuyant sur une solution interne plutôt que de conclure un nouveau transfert.

Ainsi, Alexander-Arnold pourrait passer d'arrière droit à nouvelle arme au milieu de terrain du Real Madrid, une expérience qui révèle la capacité de Mourinho à trouver des solutions tactiques au sein de son effectif au lieu d'attendre de nouveaux renforts.