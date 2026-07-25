José Mourinho n’a pas l’intention de faciliter un départ estival de Vinícius Júnior vers Arsenal, assure The Telegraph. De retour sur le banc du Real Madrid, l’entraîneur a clairement fait savoir à la direction du club qu’il ne voulait en aucun cas perdre ses joueurs les plus importants.

L’intérêt d’Arsenal pour le Brésilien de 26 ans est sérieux, même si les deux clubs n’ont pas encore entamé de discussions au sujet d’un éventuel transfert. Vinícius est considéré à l’Emirates Stadium comme la cible rêvée absolue pour le poste d’ailier gauche, un poste pour lequel le manager Mikel Arteta cherche une nouvelle star depuis des années.

La situation contractuelle de Vinícius crée de l’incertitude à Madrid. Son engagement actuel court jusqu’à l’été 2027 et les négociations concernant une prolongation n’ont jusqu’à présent guère avancé, ce qui oblige le Real à réfléchir à une vente en l’absence d’accord, afin d’éviter un départ libre dans un an.

Pour Arsenal, l’arrivée de Vinícius représenterait un coup inédit. L’ailier a remporté deux fois la Ligue des champions avec le Real Madrid et a inscrit plus de vingt buts toutes compétitions confondues lors de chacune des cinq dernières saisons.

Un transfert poserait toutefois d’énormes obstacles financiers à Arsenal. Vinícius gagnerait environ 470 000 euros par semaine et deviendrait ainsi immédiatement le joueur le mieux payé d’Arsenal, alors que le club londonien souhaite également conclure de nouveaux contrats avec Declan Rice et Arteta.

Arsenal a recruté cet été Christos Tzolis à Club Bruges pour quarante millions d’euros et s’est attaché les services du gardien libre Illan Meslier. Le champion d’Angleterre a toutefois manqué Morgan Rogers, qui a choisi Chelsea au dernier moment, tandis que Leandro Trossard a depuis rejoint Besiktas et que d’autres ventes sont jugées nécessaires.

L’éventuelle arrivée de Vinícius signifierait vraisemblablement qu’Arsenal devrait revoir entièrement sa stratégie de transfert et pourrait devoir renoncer à d’autres cibles, comme Bruno Guimarães (Newcastle United) et Ezri Konsa (Aston Villa).