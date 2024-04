Mourinho affiche ses conditions pour revenir

José Mourinho a indiqué ce qu'il attendait de son prochain poste de manager, l'ancien entraîneur de Chelsea et du Real étant dans l'attente d'offres.

L'énigmatique Portugais est au chômage depuis qu'il a rompu ses liens avec l'AS Rome en janvier. L'idée d'un départ imminent pour rejoindre Cristiano Ronaldo en Saudi Pro League a été écartée, Mourinho estimant qu'il a encore beaucoup à offrir en Europe.

Le retour de l'ancien entraîneur de Chelsea, Manchester United et Tottenham en Premier League a fait l'objet de murmures, Mourinho ayant déclaré au Telegraph ses exigences pour n'importe quel poste : "La seule chose que je veux, c'est que les cibles et les objectifs soient établis par tout le monde de manière équitable", a-t-il déclaré. "Je ne peux pas aller dans un club où, à cause de mon histoire, l'objectif est de gagner le titre. La seule chose que je veux, c'est que ce soit juste."

Des objectifs réalistes

"Pensez-vous que si j'étais dans un grand club de Premier League et que nous étions sixième, septième ou huitième au classement, j'aurais encore mon travail ? Ce que je dis, c'est que les gens devraient me regarder comme ils regardent les autres. Ce qui est important pour moi, c'est que le club ait des objectifs et que je puisse dire que je suis prêt à me battre pour les atteindre. Je ne veux pas dire réaliste, mais [au moins] semi-réaliste. Quand je suis allé à la Roma, personne ne rêvait d'une finale de Coupe d'Europe et nous l'avons remportée. Ce n'est pas possible que j'aille dans un club presque relégué et que l'objectif soit de gagner la Ligue des champions. C'est bien mais ce n'est pas juste".

L'article continue ci-dessous

Mourinho a maintenant 61 ans, mais il insiste sur le fait qu'il n'a pas l'intention de ralentir et qu'il pense que sa carrière décorée peut être prolongée pendant de nombreuses années encore. Il a ajouté à propos de ses ambitions futures : "Ce n'est pas comme si j'avais 61 ans et que je voulais m'arrêter à 65 ans. Il n'en est pas question. J'ai encore une longue carrière devant moi".