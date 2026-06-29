L’élimination prématurée de l’Uruguay au Mondial 2026 provoque encore des remous dans le pays. Peu après l’annonce de la retraite internationale du gardien chevronné Fernando Muslera, les critiques contre le sélectionneur Marcelo Bielsa se multiplient, pointé du doigt pour les performances décevantes de la « Celeste » durant la compétition.

Selon le quotidien espagnol AS, le gardien, déjà critiqué pour plusieurs erreurs coûteuses durant la phase de groupes, a donc tiré un trait sur sa sélection peu après l’élimination de la « Celeste », une décision qui relance le débat sur les raisons de cet échec.

Le tournoi a marqué l’un des passages les plus difficiles de sa carrière, entre des buts décisifs encaissés face à l’Arabie saoudite et au Cap-Vert, puis une erreur sur la réalisation de l’Espagnol Alex Baena qui a entraîné son remplacement à la mi-temps. Les supporters lui ont alors largement imputé la responsabilité de l’élimination précoce.

Au milieu de ces critiques, Muslera a reçu un soutien massif de la part de son agent, qui l’a défendu dans un message émouvant où il a déclaré que le gardien était « en colère contre lui-même, car il n’a pas réussi à réaliser le rêve du peuple uruguayen », soulignant que Muslera resterait un modèle à suivre, tant sur le plan sportif qu’humain, pour beaucoup dans son pays.

De son côté, l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid, Lucas Torreira, a adressé des critiques sans détour à l’entraîneur Marcelo Bielsa, estimant que bon nombre de ses méthodes et de ses comportements n’avaient pas été bien accueillis au sein de la sélection, et que l’équipe était arrivée à la Coupe du monde dans une « situation critique ».

Pour lui, la Celeste doit mener une réflexion approfondie et engager un sélectionneur en phase avec la culture, l’histoire et les joueurs uruguayens afin de retrouver sa compétitivité sur la scène internationale.