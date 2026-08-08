Le comité exécutif national de la Fédération sud-africaine a approuvé le retour de Pitso Mosimane à la tête des Bafana Bafana, après le départ de Hugo Broos.

Le site Africa Soccer a indiqué que la décision de rappeler Mosimane a été prise lors d'une réunion extraordinaire du comité exécutif national, tenue au siège de la fédération.

Mosimane a bénéficié d'un large soutien pour revenir à la tête de la sélection de son pays et succéder à Hugo Broos, qui a annoncé son départ du poste de sélectionneur le mois dernier, après avoir mené les Bafana Bafana aux seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Le président de la Fédération sud-africaine, Danny Jordaan, a déclaré que certains points restaient encore à finaliser avant l'annonce officielle de la nomination de Mosimane.

Il a ajouté : « Le comité exécutif national a approuvé la nomination de Mosimane, mais il nous reste encore à régler certains détails en suspens. Nous ferons l'annonce officielle la semaine prochaine. »

L'accord de la fédération sur la nomination de Mosimane est intervenu après le retour des Bafana Bafana de la Coupe du monde 2026, où la sélection a atteint le deuxième tour de la compétition, pour la première fois de l'histoire du pays.

Mosimane a connu de nombreuses expériences sur les bancs de touche, les plus notables étant sans doute avec Al Ahly d'Égypte, les Sundowns, ainsi qu'Al Ahli d'Arabie saoudite, et il a également entraîné Al Wahda aux Émirats arabes unis.