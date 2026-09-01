La Fédération sud-africaine de football a annoncé le retour de Pitso Mosimane à la tête technique de la sélection d'Afrique du Sud, une décision qui reflète la confiance de la fédération envers l'entraîneur chevronné, et ce quelques semaines avant le début du parcours de la sélection dans les éliminatoires qualificatives à la Coupe d'Afrique des Nations 2027.

Mosimane succède à l'entraîneur belge Hugo Broos, en s'appuyant sur sa grande expérience aux niveaux local et continental, après avoir remporté au cours de sa carrière d'entraîneur 20 titres, dont 3 titres en Ligue des champions d'Afrique, à savoir un titre avec Mamelodi Sundowns et deux titres avec Al Ahly d'Égypte.

L'entraîneur sud-africain possède un palmarès bien rempli avec les clubs, puisqu'il a été sacré à 5 reprises en championnat sud-africain. Il a également vécu des expériences en dehors de son pays avec Al Ahli Djeddah en Arabie saoudite, Al Wahda aux Émirats arabes unis et Abha en Arabie saoudite, sa dernière étape ayant été avec Esteghlal en Iran.

Le retour de Mosimane à la sélection de son pays intervient à un moment important, après que la Fédération sud-africaine a choisi de recourir à son expérience pour diriger l'équipe durant la prochaine période, dans un contexte de grandes ambitions visant à obtenir de bons résultats dans les éliminatoires et à décrocher une place dans la phase finale continentale.

Mosimane doit débuter son nouveau mandat par une confrontation face à la Guinée le 26 septembre, avant d'affronter la sélection de l'Érythrée le 30 septembre, puis de disputer les matches aller et retour face au Kenya au mois de novembre.