La ville de Malaga, dans le sud de l'Espagne, a été le théâtre d'un tragique accident qui a bouleversé le monde sportif, après la mort de l'ancien torero Ricardo Ortiz, âgé de 51 ans, suite à un coup de corne mortel porté par un taureau dans l'arène de La Malagueta vendredi soir, alors qu'il participait aux préparatifs d'une corrida traditionnelle inspirée de l'œuvre de l'artiste mondialement connu Pablo Picasso.

La société organisatrice de l'événement, « Lancis de Futuro », a annoncé dans un communiqué officiel qu'Ortega participait au déchargement des taureaux dans l'arène lorsqu'un d'entre eux l'a surpris et l'a violemment attaqué, lui infligeant une blessure mortelle qui lui a coûté la vie sur le coup.

La société a exprimé sa profonde tristesse et ses condoléances à la famille du défunt, soulignant que l'accident s'était produit dans des circonstances tragiques et imprévisibles.

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L'événement en préparation est connu sous le nom de « Corrida picassienne », une corrida traditionnelle qui se tient chaque année le Samedi saint pendant les vacances de Pâques, et se caractérise par un style artistique particulier inspiré des œuvres de Picasso, né à Malaga et passionné de corrida, qui constituait un thème récurrent dans ses tableaux et ses œuvres d'art.

Feu Ricardo Ortiz était issu d’une famille de longue tradition dans le monde de la corrida. Il avait pris sa retraite il y a plus de vingt ans, mais il était resté lié à ce milieu grâce à son travail de gestion des taureaux au sein des arènes principales de la ville, qui peuvent accueillir environ 9 000 spectateurs.

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Ce tragique accident a rappelé les risques considérables qui accompagnent cette tradition espagnole ancestrale, qui continue de susciter un vif débat entre ses partisans et ses détracteurs.

Alors que certains la considèrent comme un art traditionnel ancré dans l'identité espagnole, d'autres y voient une pratique cruelle et barbare qui ne correspond pas aux valeurs de l'époque moderne.

Selon les données du gouvernement espagnol, le pays accueille chaque année environ 1 500 corridas, souvent organisées à l'occasion de fêtes religieuses, bien que leur popularité ait décliné ces dernières années.

Le dernier torero professionnel à avoir trouvé la mort lors d’une corrida officielle était Víctor Barrio, en 2016, dans la ville de Teruel, à l’est du pays.

Les autorités locales de Malaga ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de l'accident, tandis que la tristesse s'est abattue sur la ville qui se préparait à une manifestation artistique et culturelle exceptionnelle, transformée soudainement en une journée tragique dans l'histoire de la tauromachie espagnole.

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