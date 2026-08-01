Mort-né : Infantino retire son projet controversé après une tempête de critiques

Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football (FIFA), a annoncé tôt ce samedi matin le retrait du projet « FIFA Forward Enterprise », qui visait à créer une entité commerciale permettant d'associer des investisseurs du secteur privé aux droits commerciaux des compétitions de la FIFA, et ce après la montée de l'opposition à cette proposition ces derniers jours.

Infantino a déclaré, dans un communiqué officiel : « Le projet FIFA Forward Enterprise visait à fournir une base pour continuer à renforcer nos associations membres de la FIFA, ainsi que le football dans le monde entier, en particulier dans les pays qui ont le plus besoin de soutien. »

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Il a poursuivi : « Plus encore, comme nous l'avons affirmé dès le départ, cela n'aurait pu se faire que si le projet obtenait le soutien de la majorité des associations membres de la FIFA, et à condition qu'il soit toujours soumis à un processus de consultation avec elles, ainsi qu'avec le Conseil de la FIFA, les confédérations continentales et l'ensemble des parties prenantes. »

Le président de la Fédération internationale a ajouté : « Après avoir écouté attentivement tous les avis, il est devenu clair que le projet a créé des divisions, d'une nature telle que sa poursuite — quel que soit le niveau de soutien dont il bénéficie — ne sert plus l'objectif pour lequel il avait été conçu dès le départ. »

Il a continué : « Notre objectif a toujours été, et restera toujours, d'unir et de développer le jeu. Sur cette base, cette proposition ne sera pas menée plus avant. »

Infantino a conclu : « Lors de la prochaine étape, j'ai l'intention de réunir à nouveau toutes les parties concernées dans les jours et les semaines à venir, dans un esprit de préservation de l'intérêt commun du football, et avec pour objectif de continuer à développer le jeu dans le monde entier, en particulier dans les pays qui ont le plus grand besoin de notre soutien. »

Que s'est-il passé ?

L'opposition au plan d'Infantino s'est intensifiée avec force ces dernières heures. Ce plan prévoyait la création d'une nouvelle société baptisée FIFA Forward Enterprise, qui regrouperait les opérations commerciales et l'organisation des tournois de la Fédération internationale, tout en ouvrant une part de celle-ci à des investisseurs du secteur privé.

L'Union des associations européennes de football (UEFA) a annoncé qu'elle boycotterait les tournois de la FIFA si Infantino persistait avec son projet, qui a également rencontré l'opposition de la Confédération asiatique et de la CONCACAF.

L'Américain Carlos Cordeiro, conseiller de premier plan du président de la Fédération internationale, a par ailleurs démissionné pour protester contre la proposition, laquelle a également suscité les critiques du Français Kevin Lamour, directeur exécutif des opérations à la FIFA.



