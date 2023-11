Morata aussi fort qu'Haaland ? Le pètage de plomb

Diego Simeone a bizarrement affirmé qu'Alvaro Morata était "au même niveau" que la machine à marquer de Manchester City, Erling Haaland.

Le coach argentin a comparé Morata, l'attaquant en forme de l'Atlético, à Haaland, le numéro 9 de Manchester City, et a affirmé que l'Espagnol était à égalité avec le Norvégien en termes de statistiques.

Contrairement à ce qu'affirme Simeone, Haaland devance Morata en termes de buts et de passes décisives depuis le début de la saison 2023-24. Alors que la star de City a inscrit 17 buts et délivré quatre passes décisives en 18 matches toutes compétitions confondues, Morata a inscrit 12 buts et délivré trois passes décisives en 15 sorties.

S'exprimant sur le podcast de Manu Carreno, El Larguero, Simeone a déclaré : "Alvaro Morata est au même niveau qu'Erling Haaland. En termes de buts et de chiffres, il peut certainement être comparé à lui".

Les deux attaquants seront en action avec leurs équipes nationales respectives pendant la trêve internationale. Alors que l'Espagne affrontera Chypre le 16 novembre, la Norvège rencontrera les Îles Féroé le même jour dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2024.