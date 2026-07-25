Moquerie ou geste spontané ? Trump réagit à la polémique sur la casquette de Ferran Torres

Le président américain Donald Trump s'est invité dans la polémique entourant la casquette portée par Ferran Torres, la star de la sélection espagnole, lors des célébrations du titre de la Coupe du monde 2026, affirmant qu'il y voyait un « bel hommage » au mouvement MAGA, et refusant d'y voir une moquerie à son encontre.

Torres, auteur du but de la victoire de l'Espagne face à l'Argentine (1-0 après prolongation) en finale du Mondial, était apparu lors des célébrations dans la capitale, Madrid, coiffé d'une casquette sur laquelle était inscrit « Make Spain Great Again » (Rendons sa grandeur à l'Espagne), en référence évidente au célèbre slogan de Trump, « Make America Great Again ».

La casquette a suscité une vaste vague de polémique en Espagne, où les avis se sont divisés entre ceux qui y ont vu un message politique ou un soutien à la mouvance de droite, et ceux qui n'y ont vu qu'une plaisanterie ou une moquerie à l'égard de l'apparition remarquée de Trump lors de la cérémonie de remise de la Coupe du monde.

Aucun commentaire n'a été formulé par Torres, actuellement en vacances, pour éclaircir les raisons qui l'ont poussé à porter cette casquette, ce qui a ouvert la porte à des interprétations divergentes, aussi bien en Espagne qu'aux États-Unis.

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Division politique en Espagne

La polémique s'est muée en champ de bataille politique, d'autant que le parti espagnol de droite Vox avait déjà utilisé un slogan similaire avant le début de la Coupe du monde, ce qui a poussé des personnalités de droite à défendre le joueur du Barça, face aux critiques de partis et de personnalités classés à gauche.

La députée Carina Mejías a déclaré, en réaction aux critiques adressées à Torres : « La jalousie a toujours été le carburant des esprits étriqués. Pendant que certains s'occupent à critiquer, Ferran Torres répond là où cela compte le plus... sur le terrain. »

Trump : tout le monde veut rejoindre le mouvement

L'affaire est remontée jusqu'à la Maison-Blanche, après que le compte officiel de la Maison-Blanche a publié sur la plateforme X un commentaire dans lequel on pouvait lire : « Tout le monde veut faire partie du mouvement », en référence au slogan MAGA.

Lors d'une conférence de presse à Washington, il a été demandé à Trump de commenter la polémique, et il a répondu, selon les propos rapportés par la chaîne française RMC : « C'est un joueur formidable. Il a porté une casquette (Rendons sa grandeur à l'Amérique). C'était un beau geste, et je pense qu'il l'a fait de bonne foi. Nous l'apprécions. »

Par cette déclaration, Trump a tranché sa position sur l'incident, affirmant qu'il n'avait vu dans le geste de la star de la sélection espagnole aucune offense ni moquerie, mais qu'il le considérait au contraire comme une expression positive de son slogan politique le plus célèbre.