Montpellier - PSG : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

PSG – Montpellier : à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match en direct ?

A l’aube d’un mois de février très chargé, le PSG se déplace, ce mercredi 1er février (21h), à Montpellier pour le compte de la 21e journée de Ligue 1.

Le club francilien doit absolument se reprendre après avoir connu quelques semaines mouvementées, voire carrément décevantes sur le pré. Avec un succès et seulement quatre unités enregistrées en quatre sorties de L1. Et son niveau affiché a beaucoup inquiété avec des prestations aussi pusillanimes les unes que les autres, dont la dernière face à Reims au Parc avec un indigent match nul au programme (1-1). Il va donc falloir se ressaisir au plus vite.

«On doit rapidement retrouver un niveau de jeu beaucoup plus élevé et surtout prendre des points», a ainsi tonné Christophe Galtier conscient des soucis rencontrés par son club depuis le retour du Mondial. «Quel que soit le système, chacun doit donner plus sur le terrain», a ajouté le tacticien, qui exige une réaction de ses hommes pour ce match.

Montpellier – PSG : les compos probables

Pour le MHSC, Elye Wahi et Wahbi Khazri sont suspendus, suite au carton rouge dont il ont écopé face à Nantes, le 15 janvier. Pedro Mendes est douteux. En face, Paris devra faire sans Marco Verratti, qui purgera sa suspension suite à son expulsion face à Reims. Nordi Mukiele et Presnel Kimpembe sont forfaits, tandis que Nuno Mendes devrait être à la disposition de son coach. Voici la composition probable des deux formations.

L’équipe du MHSC : Lecomte – Tchato, Jullien, Esteve, Maouassa – Ferri, Chotard – Nordin, Savanier, Mavididi – Germain.

L’équipe du PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Ramos, Bernat – Ruiz, Pereira, Sanches – Messi – Mbappe, Ekitike.

Où voir le match ?

Montpellier-PSG

21

journée de Ligue 1

Mercredi 1

février à 21h

A suivre en direct et en intégralité sur Canal+ Sport 360 et sur MyCanal, le service de streaming du groupe Canal+

er