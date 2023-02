Le PSG se rendait chez le MHSC ce mercredi soir pour le compte de la 21e journée de Ligue 1

Le PSG n'était pas au mieux de sa forme avant cette rencontre. Le club francilien bafouille son football et ne rassure pas à la veille d'un mois de février crucial. Paris est leader de la Ligue 1 mais ne comptait, au coup de sifflet initial, que 3 points d'avance sur son dauphin, le RC Lens.

Mais Montpellier aussi est très mal en point et dès la 7e minute, Paris ouvrait le score. Sur un coup franc parisien, Sergio Ramos était accroché par Christopher Julien dans la surface et l'arbitre désignait le point de penalty.

Mais Mbappé allait rater cette tentative ainsi que la suivante face à Lecomte. Et, comble de la malchance, le champion du monde 2018 sortait blessé quelques instants plus tard pour une soirée complètement ratée.

Heureusement pour le PSG, Messi ouvrait le score quelques instants plus tard. L'Argentin piquait par-dessus Lecomte et Kouyaté ne pouvait empêcher le ballon de filer dans la cage. Mais le but était refusé pour une position de hors-jeu du champion du monde argentin sur la tête de Vitinha. 0-0, c'était donc le score au repos.

C'est de Hakimi qu'allait venir la lumière peu après la reprise. Du moins, le croyait-on, car le but du marocain allait être annulé par un hors-jeu de Ruiz. Ruiz, qui allait finalement incarner le sauveur du PSG.

Hakimi transperçait la défense du MHSC et butait sur Lecomte dans la surface. Le cuir s'élevait et Ekitike rabattait de la tête en retrait pour la reprise victorieuse de Ruiz.

L'Espagnol, passeur puis buteur, trouvait Messi à 20 minutes du terme et kle champion du monde argentin trompait Lecomte en croisant court du pied gauche.

Si Nordin allait réduire la marque pour Montpellier, Zaire-Emery allait permettre à Paris de sceller le destin de la rencontre dans le temps additionnel. 3-1, score final, le PSG se relance.