Montpellier - OM, le gouvernement prend une décision forte après le match

Des sanctions tomberaient après la victoire de l’Olympique de Marseille à Montpellier, dimanche soir, annonce le gouvernement français.

Après le match en clôture de la huitième journée entre Montpellier et l’Olympique de Marseille (0-5), le ministre de l’intérieur, Bruno Retailleau, a annoncé une réunion d’urgence avec le ministre des Sports, Gil Avérous, le secrétaire d’État en charge de la lutte contre les discriminations, Othman Nasrou, et des responsables des instances du football français. Ceci après des violences au stade lors du match MHSC-OM.

Violences à la Mosson lors du MHSC-OM

Après les chants homophobes des ultras parisiens repris en chœur samedi soir au Parc des Princes lors de la victoire du PSG contre Strasbourg (4-2), les fans de Marseille ont aussi fait parler leur nom à travers de mauvaises conduites lors de la victoire à Montpellier (0-5). Alors que le préfet de l’Hérault avait limité le déplacement à 450 personnes, plus de mille supporters marseillais avaient rallié Montpellier.

Getty

Après les affrontements entre les supporters marseillais et les forces de l’ordre dimanche sur l‘A709 près de Montpellier, des violences ont été constatées lors du duel entre les deux formations du Sud de la France, ce dimanche soir. En effet, en dépit de l'absence de supporters marseillais en parcage, plusieurs mouvements de foule et des incidents ont éclaté à chaque but olympien.

Bruno Retailleau veut régulariser le secteur

A chacun des cinq buts marseillais, des incidents ont éclaté à la Mosson et des mouvements de foule ont été particulièrement visibles juste avant la pause et en fin de match, lorsque des supporters ont tenté de changer de tribune pour atteindre les fans apparentés à l'OM. Outrepassé par ses attitudes que les stadiers ont tenté d’apaiser sans succès, le ministre de l’intérieur convoque une réunion d’urgence pour mettre un terme à ces comportements observés dans les stades de France.

« Ce soir encore, à l’occasion du match Montpellier/Marseille, des violences injustifiables ont sali l’image du football. Chants homophobes, affrontements de clubs de supporters, agressions des forces de l’ordre, on ne peut plus supporter que chaque semaine, le sport soit le théâtre d’agissements intolérables. Pour ma part, je ne le tolérerai pas. Cette semaine, en lien avec le ministre des sports et Othman Nasrou, secrétaire d’Etat en charge de la lutte contre les discriminations, je réunirai les instances du football français pour prendre les mesures nécessaires au retour de l’ordre dans les stades et en marge des rencontres », a écrit Bruno Retailleau à travers son compte officiel X (anciennement Twitter), dimanche soir.