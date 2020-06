Montpellier - Nicollin : "Ce projet de stade est vital"

Le président montpelliérain espère pouvoir mener à bien le projet de construction d'un nouveau stade pour le club d'ici à 2024.

Alors que le MHSC a repris le chemin de l'entraînement ce lundi, son président Laurent Nicollin s'est exprimé en conférence de presse, évoquant notamment la situation de son club, le projet de nouveau stade ou encore le mercato.

"On espère bien sûr que pour la reprise de la Ligue 1 ( prévue pour le 23 août), on pourra accueillir davantage de spectateurs. Pour l'instant, on n'a pas de visibilité et c'est ce qui est gênant pour notre campagne d'abonnements", a-t-il tout d'abord réagi à propos de la décision du gouvernement d'autoriser 5000 personnes à assister aux rencontres sportives à compter du 11 juillet.

Laurent Nicollin a ensuite évoqué le projet de construction d'un nouveau stade, qui doit porter le nom de son père, Louis Nicollin. "Ce projet de stade est vital pour le club et on ne le voit pas ailleurs qu'à Cambacere", a-t-il expliqué.

"On a déjà investi 500 000 €, on a des partenaires avec nous, on a créé la société nécessaire pour construire le premier stage écologique de et normalement, on souhaitait attaquer les travaux en 2021 pour ouvrir en 2024 à l'occasion des 50 ans du club, ce qui serait fabuleux pour célébrer la mémoire de mon père."

Un gardien et un avant-centre visés

Le dirigeant a également fait le point sur le mercato qui s'annonce, précisant cibler un gardien et un attaquant en priorité : "Dans la mesure où on s'est pas entendus financièrement avec Geronimo Rulli et que la ne veut pas le prêter à nouveau, on est parti sur une d'autres pistes pour recruter un gardien, qui est notre priorité, avec un avant-centre. On va essayer de trouver un gardien le plus vite possible, car l'idéal est d'avoir un effectif constitué pour la préparation et les matches amicaux.

"Mais les négociations sont forcément plus compliquées avec les Championnats qui ont repris et finiront plus tard. Le mercato va être très long, jusqu'à début octobre. Quant aux départs éventuels, aucun joueur n'a spécialement de bon de sortie et on veut s'appuyer sur un effectif stable."