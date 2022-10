Montpellier – Monaco programmé à 13h00 : le coup de gueule de Philippe Clement contre le calendrier de la Ligue 1 et la LFP

Monaco affronte ce dimanche 9 octobre Montpellier à 13h00. Un horaire qui dérange fortement Philippe Clement.

Depuis plusieurs saisons, la LFP a décidé d'organiser des matches de Ligue 1 à 13h00 dans le but de réaliser des audiences en Asie. En effet, avec le décalage horaire, un match programmé en France à 13h00 est diffusé en Prime Time (20h00-21h00) en Asie.

Mais cet horaire ne plaît pas du tout à Philippe Clement, l'entraîneur de Monaco dont l'équipe affronte ce dimanche 9 octobre Montpellier, à 13h00.

« Jouer à 13h00, cela reste spécial. On est la seule équipe de France à jouer en Coupe d'Europe le jeudi puis à cette heure-là le dimanche. C'est déjà la deuxième fois (après Reims) et ce n'est pas l'idéal pour la récupération. Mais c'est la vie et j'espère que les personnes chargées du calendrier prendront ça en compte à l'avenir. On peut penser qu'avoir quatre heures de récupération en plus n'est pas important, mais cela fait une grande différence. Vous dormez deux heures de plus et vous pouvez avoir deux repas au lieu d'un avant le match. »

Pourtant, face à Reims, le 18 septembre dernier, Monaco l'avait emporté 3-0. En cas de nouveau succès, face à Montpellier, Philippe Clement changera peut-être d'avis.