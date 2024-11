Montpellier - Lille : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Montpellier accueille le LOSC, dimanche, pour le compte de la 13e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

Ouverte depuis vendredi soir, la 13e journée de Ligue 1 se poursuit ce week-end avec plusieurs autres affiches au menu. En effet l’on assistera au choc entre Montpellier HSC et le LOSC, ce dimanche. Le Stade de la Mosson servira de cadre à ce duel déséquilibré entre Montpelliérains et Lillois.

Gasset et le MHSC veulent réaliser l’exploit

Lanterne rouge de Ligue 1, Montpellier HSC (18e, 7 points) réalise un très mauvais début de saison. En dépit du limogeage de Michel Der Zakarian et l’arrivée de Jean-Louis Gasset, les résultats sont toujours loin des attentes au sein de La Paillade. Auteurs de deux victoires cette saison, les Héraultais veulent profiter de la réception de Lille pour se relancer après une défaite face à Saint-Etienne (1-0). Vainqueurs de Brest (3-1), les hommes de Gasset se voient capables de mettre un coup d’arrêt aux Dogues, qui sont sur une série de 12 matchs sans défaites toutes compétitions confondues.

De l’autre côté de la ligne de bataille, le LOSC (4e, 22 points) tentera d’enchaîner en Championnat de France après sa victoire étriquée contre le Stade Rennais (1-0) lors de la précédente journée. Cette rencontre est bien à la portée des Dogues, qui n’ont plus perdu depuis le 17 septembre et leur défaite face au Sporting Lisbonne (2-0), le LOSC, étant sur 12 matchs sans défaite. Les Lillois pourraient monter sur le podium en cas de victoire contre Montpellier et d’un faux pas de l’OM (3e, 23 points) contre l’AS Monaco (2e, 26 points). Faut-il rappeler que le LOSC n’a perdu aucune de ses 12 dernières confrontations de Ligue 1 contre le MHSC (4 nuls, 8 victoires).

Horaire et lieu du match

Montpellier - Lille

13e journée de Ligue 1

Lieu : Stade de la Mosson

A 15h française

Les compos probables du match Montpellier - Lille

Montpellier : Lecomte - Tchato, Maksimovic, Sagnan, Sylla - Nzingoula, Chotard, Ferri - Nordin, Khazri, Coulibaly

Lille : Chevalier - Meunier, Diakité, Alexsandro, Ismaily - Bouaddi, André - Zhegrova, Cabella, Sahraoui - David

Sur quelle chaîne suivre le match Montpellier - Lille ?

La rencontre entre Montpellier HSC et le LOSC sera à suivre ce dimanche 1er décembre 2024 à partir de 15h sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et de regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime.